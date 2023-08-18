Дякуємо за те, що був у нас, – Соляр ледь стримала сльози в ефірі, згадуючи про Скрябіна

Андрію Кузьменку, відомому також як Кузьма Скрябін, 17 серпня могло б виповнитись 55 років. Без сумнівів, це людина, яка залишила не лише величезний слід в музичній індустрії, але й у серцях багатьох українців.

Його смерть стала великою втратою для України – втрата музиканта, режисера, письменника, волонтера. Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр в ефірі не стримала емоції, згадуючи про Андрія Кузьменка у день його народження 17 серпня.

Вас може зацікавити 8 років без Кузьми Скрябіна: як зараз живе його родина та найцікавіші факти про музиканта

Пам'ять про Кузьму житиме

Кузьма був і стоматологом, і лейтенантом медичної служби, а у своїх інтерв'ю говорив, що хотів стати водієм сміттєвоза. Звісно, Кузьменка пам'ятають і за гарне почуття гумору, тож і це міг бути звичайний жарт.

Очевидно, найбільше знають і люблять Кузьму за його музичну діяльність. Його пісні й досі полюбляються людям.

Поки живі його пісні, а житимуть вони довго, буде жити і пам'ять про Андрія,

– розчулено зауважила Катерина Соляр.

Андрій Кузьменко був люблячим сином своїх батьків, тож зажди намагався допомагати їм. Хоч вони завжди підштовхували його до медичної кар'єри, Кузьма обрав музику – те, до чого лежала його душа.

Кузьма і війна на Донбасі

А 2014 року його, як і життя мільйонів українців, перевернулось із приходом російських військ на територію Донецької та Луганської областей. Тому Андрій багато говорив про війну, активно допомагав армії та відкрито висловлював свою позицію, критику.

Він не стримував ні своїх емоцій, ні болю. Не стримувати ні емоцій, ні болю закликаю і я вас. Раніше я говорила, що ми потім все відплачемо, але ні. Проживайте свої емоції тут і зараз,

– закликала ведуча.

Справді, із жалем згадуєш про відхід такої світлої людини, як Кузьма. Він був справжнім патріотом своєї країни, волонтером. Тож його сьогодні навряд чи можна було б зустріти десь на вулицях Києва. Андрій неодмінно був би поруч із хлопцями на передовій.

Ще з 2014 року він запрошував військових до себе додому. А з піснями та концертами і сам навідувався на Схід.

"Згадуємо Кузьму Скрябіна і дякуємо, що він у нас був", – з болем підсумувала Соляр.

Катерина Соля розчулилась, згадуючи про Кузьму: дивіться відео

Зірки згадують життя та стосунки з Кузьмою