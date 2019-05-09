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      Кваснєвський пояснив, чому Зеленському варто їхати до Мінська, а не до Москви

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      Кваснєвський радить Зеленському їхати з першим візитом у Брюссель
      Кваснєвський радить Зеленському їхати з першим візитом у Брюссель / Фото з відкритих джерел

      Новообраний президент України Володимир Зеленський перші закордонні візити після інавгурації повинен здійснити до Брюсселя, Варшави, Берліна та Парижа. Окрім того, особливу увагу Зеленському варто звернути на взаємини із Мінськом.

      Було б добре, щоб один із перших візитів Зеленський здійснив до Варшави, зазначив екс-президент Польщі Александер Кваснєвський, пише "Укріфнорм".

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      Однак найперше, за словами Кваснєвського, Зеленський має поїхати до Брюсселя. Для України Брюссель є дуже важливим, адже показує проєвропейський та проатлантичний курс, там є штаб-квартири НАТО та ЄС.

      Кваснєвський також назвав наступні важливі столиці для візиту Зеленського – Берлін та Париж, оскільки це – нормандський формат. Черговим адресатом Кваснєвський назвав Варшаву.

      Після відвідин європейських столиць Зеленський мав би вирушити до Вашингтона, який є важливим із погляду безпеки України й взаємин Україна-Росія. Окрім того, потрібним був би також візит до Мінська.

      На мою думку, продовження ближчих відносин і гра на відмінність позиції Лукашенка від Путіна мали б сенс. Білорусь також є сусідом України, тому до контактів із президентом Лукашенком я поставився б дуже серйозно,
      – наголосив екс-президент Польщі. 

      Натомість Кваснєвський не рекомендує Зеленському їхати до Москви.

      "Немає жодних причин чи заохочень, щоб один із цих перших візитів відбувся до Москви. Щиро кажучи, це також важливо", – пояснив він.

      Зазначимо, Володимир Зеленський вже отримував запрошення до Брюсселя. Єврокомісар Йоганнес Ган провів зустріч із ноовбраний українським президентом у Києві. Після розмови він також наголосив, що Євросоюз готовий підтримати проведення усіх реформ майбутнім главою держави, які принесуть користь українцям.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.
      зеленський, інавгурація, президент, вибори президента

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Новини Польщі Новини Білорусі
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