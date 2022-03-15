Про це близько 03:40 години 15 березня повідомили у Київській міській державній адміністрації, а також написали українські засоби масової інформації.

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

– зазначили у КМДА.

Водночас ЗМІ вказали, що сирени виють у Черкасах, Чернігові, Десні, Прилуках, Острі, Смілі, Пирятині, Ніжині та Кропивницькому. Громадян закликають перебувати у сховищах, очікуючи подальших інструкцій.