Своїм листуванням з кандидатом на ім'я Іван поділилася рекрутерка Наталія Зозулинська у мережі лінкедин. Вона зазначила, що хоче "усміхнутися від абсурдності ситуації".

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З цього й почався скандал, оскільки представники IT здебільшого стали на бік кандидата.

Могли обговорити все без камери

Судячи зі скриншотів листування, Зозулинська нагадала чоловіку про співбесіду та попросила його перевірити мікрофон та камеру.

На це кандидат перепитав у неї, чи є співбесіда технічною. Отримавши негативну відповідь, Іван назначив, що він "сидить у трусах вдома", тому надати всі відповіді може без увімкнення камери.

Після цього жінка перепитала, чи скасовувати їй співбесіду, на що отримала матюкливу відповідь.



Листування з кандидатом / Скриншот Наталії Зозулинської

Як розповіли працівники IT галузі в коментарі 24 каналу, розмова з рекрутерками є виключно фільтром для того, щоб впевнитись у тому, до якої саме команди та на яку посаду краще підійде кандидат. Після цього етапу призначається технічна співбесіда, яку вже зазвичай проводить майбутній керівник людини.

Під час технічної співбесіди, як кажуть айтішники, вімкнення камери є доречним та обов'язковим, однак такі ж вимоги від рекрутерки фахівці розцінюють як спосіб просто зайвий раз змусити людину робити зайві рухи.

Втім, колеги рекрутерки почали її захищати та зазначили, що "кандидат насправді не шукає роботу".