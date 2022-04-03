Про це 3 квітня розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що сподівається – правоохоронці зможуть зафіксувати злочини загарбників й на Чернігівщині.

До теми Багато тіл лежать по місту, туди неможливо відкрити жоден коридор, – Зеленський про Маріуполь

"Болючим у нас є й Сумський регіон. На Харківщині непроста історія Ізюму, тому ми працюємо й працюватимемо на всі 100%, але дуже багато злочинів скоїли й скоюють зараз", – розповіла Венедіктова.

Звинувачуватиму на всіх майданчиках

За словами генпрокурорки, Росія відповідатиме за свої злочини. Хоча з людської точки зору дуже важко створити співмірне покарання за всі звірства.

Я дивлюсь матеріали справи. Сподіваюсь, що ви цього ніколи не побачите. Проте я генпрокурорка й обвинувачуватиму їх на всіх міжнародних майданчиках. Тому жодної неупередженості цим негідникам і їхнім адвокатам не дам,

– сказала Венедіктова.

Зауважте – що росіяни робили на Київщині: дивіться відео