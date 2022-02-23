Прокурори кваліфікували дії 56-річного фотографа за статтею про ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
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Що робив підозрюваний
Правоохоронці встановили, що у 2019 році фотограф вчинив злочинні дії щодо 14-річної киянки. Він змушував неповнолітніх до участі у "фотосесіях", психологічно тиснув. Загалом його підозрюють у 7 випадках створення дитячої порнографії.
Фотографу з Київщини оголосили підозру: дивіться відео
Як затримали чоловіка
Підозрюваного затримали у листопаді 2020 року. Він перебував у власній фотостудії міста Вишневе. Йому повідомили про підозру за зґвалтування та розбещення неповнолітніх.
Студія підозрюваного / Фото Нацполіції
Чоловікові загрожує 15 років тюрми / Фото Нацполіції
Ще один випадок злочину проти дитини
На Харківщині чоловік розбещував 10-річну доньку. До поліції звернулась мати дівчинки. Вона заявила, що невідома жінка надіслала їй моторошне відео. На кадрах її колишній чоловік розбещує дитину. За скоєне він сяде до в'язниці на 8 років.