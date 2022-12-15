У Ла-Манші потонув човен з мігрантами: на борту було близько 50 людей, є загиблі

У ніч проти середи 14 грудня затонув човен з мігрантами. Сталося це у протоці Ла-Манш, що між Англією та Францією. На борту судна було близько 50 людей.

Відомо, що на судні, яке пішло на дно, перебувало 50 людей, зокрема жінки та діти. Більшість вдалося врятувати.

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Загинуло щонайменше чотири людини

Наразі відомо про те, що 43 людей вдалося врятувати. На жаль, життя чотирьох людей обірвалося, коли невеличкий човен з мігрантами перекинувся.

До самої рятувальної операції залучені гелікоптери та рятувальні шлюпки. Вона почала близько 03:00 у середу. За життя деяких врятованих борються медики у лікарні. Ускладнила процес порятунку також температура води. На момент трагедії вона сягала -4 градусів за Цельсієм.

43 мігрантів вдалося врятувати у протоці Ла-Манш / Фото EPA

Першим на допомогу прийшов рибалка

Як розповідають журналісти, першим почув прохання допомогти місцевий рибалка. Він перебував неподалік місця трагедії. І саме його команді вдалося врятувати 31 людину. Він прокинувся з самого ранку, коли його судно оточили мігранти. Вони "кричали про допомогу".

Чоловік зауважив, що за його судно вчепився один хлопець. Але потім з'ясувалося, що він був не єдиним, хто потребував порятунку.

Спочатку я подумав, що це лише він, а щойно я підняв своє рибальське спорядження – це зайняло близько трьох хвилин – я зупинив свій човен і вибіг назовні, а вздовж лівого борту мого човна звисало п'ятеро мігрантів,

– розповів він.

Рибалка додав, що картина навколо нагадувала йому фільм про Другу світову війну. У воді були люди, і вони прохали допомогти та врятувати. Човен мігрантів почало відносити, тож він вирішив закріпити його мотузкою та продовжив порятунок.

За даними журналістів, щонайменше 44 711 мігрантів перетнули Ла-Манш у 2022 році. Для цього вони використовували невеличкі човни. На подобі того, що перекинувся цього разу.

Шкіпер Реймонд розповів, що нарахував 45 людей. Вони трималися на розваленій шлюпці й оточували його рибальський човен. За наявними вже даними, їх було щонайменше 47, якщо враховувати 43 врятованих і 4 загиблих.

Реакція прем'єра Британії

Ріші Сунак відреагував на трагедію, яка сталася на протоці Ла-Манш.

Ніхто не ризикує таким чином своїм життям, якщо не відчуває, що у них немає іншого виходу, і поки у нас не буде доступніших безпечних шляхів для людей, які просять про притулок, є небезпека, що ми можемо бачити більше таких інцидентів,

– зазначив він.

Міністерка внутрішніх справ Суелла Брейверман зазначила, що їй відомо про "тривожний інцидент". Очільниця відомства "постійно отримує інформацію", поки агентства реагують і "терміново встановлюють усі факти".

Це дні, яких ми боїмося. Перетинати Ла-Манш на непридатних для плавання судах – це смертельно небезпечна спроба,

– наголосила вона.

Британська політикиня Наталі Елфік закликала Ріші Сунака "терміново зустрітися" з Еммануелем Макроном. На її думку, потрібно спільно організувати патрулювання в Ла-Манші та на пляжах. Це дозволить запобігти виходу у воду таких суден, а отже, на її думку, зможе врятувати людські життя.