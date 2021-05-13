Лабазюк про земельну децентралізацію: які кроки потрібно зробити для передачі земель громадам

Перед відкриттям ринку землі та передачі земельних ділянок в управління органам територіальних громад, в Україні необхідно провести інвентаризацію земель та врегулювати на законодавчому рівні механізм оцінки ділянок.

Таку думку в ефірі телеканалу "РАДА" висловив член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Лабазюк.

За його словами, ухвалений законопроєкт №2194 про передачу земель громадам дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів, залучити інвестиції та сформувати прозорі правила гри для всіх учасників ринку. Одним словом – зробить місцеву громаду господарем на своїй землі. Саме так, як це і має бути в цивілізованій країні з ринковою економікою.

На жаль, закон ухвалили з затримкою у 3–4 роки. Даний документ потрібно було приймати одночасно зі стартом реформи децентралізації, аби він вступив в дію та працював на результат об'єднаних територіальних громад та громадян України. Наразі це ключовий інструмент, який дає можливість людям та депутатському корпусу працювати ефективно та планувати бюджет на 2022 рік,

– заявив Лабазюк.

Проте для того, аби передати землі в управління місцевим громадам, необхідно чітко розуміти – скільки є ділянок у доступі, де саме та в який спосіб буде проведена оцінка. Станом на сьогодні ключовим завданням Держгеокадастру залишається проведення інвентаризації земель.

"Минулого року під час ухвалення закону про відкриття ринку землі, я особисто наполягав на законодавчому врегулюванні питання оцінки земель, контролю проведення торгів та використання ділянок за призначенням. Проте це питання наразі так і не вирішене. Ринок землі відкривається вже з 1 липня, але об'єктивний механізм ринкової оцінки територій відсутній. До прикладу, на Хмельниччині є два сусідніх села, в одному з яких 1 га землі коштує 70 тисяч грн, а в іншому – 28 тисяч грн. Це говорить про те, що проведена у свій час кадастрова оцінка була необ'єктивною", – стверджує Сергій Лабазюк.

Наступний крок до завершення земельної децентралізації – прийняття законопроєкту №2195, який стосується продажу ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони: "Мета цього документу – якраз таки врегулювати на законодавчому рівні процес оцінки та продажу земель".