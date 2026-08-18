Попри війну, постійні тривоги та важкі події, важливо залишати собі прості радощі й дозволяти бодай декілька хвилин маленького свята для душі. Ми вже розповідали, який образ вибрати на День Незалежності, щоб почуватися впевнено та гарно, а тепер ловіть добірку класних варіантів манікюру. Вони ненав'язливо підкреслять вашу ідентичність і підійдуть до будь-якого вбрання.

Стильний манікюр на День Незалежності України

Замість кричущих великих візерунків чи складного розпису сучасний нейл-арт пропонує робити ставку на естетичний мінімалізм, гру текстур і глибокі відтінки:

патріотичний мікрофренч – ідеальний варіант для прихильниць вічної класики. Замість звичної білої смужки зробіть ніжні жовто-блакитні лінії. Варіанти виконання можуть бути різними – все на ваш смак;



Жовто-блакитний френч на День Незалежності / фото з інстаграму

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мазки художника на молочній базі – легкий та абстрактний нейл-арт, що нагадує хаотичні торкання пензля на полотні. Це може бути дизайн, де напівпрозорий молочний або бежевий фон прикрашають невеликі кольорові штрихи волошкового, пшеничного та матового золотого відтінків;



Яскравий манікюр на День Незалежності / фото з інстаграму

мінімалістичний крапковий дизайн (Dots) – лаконічне рішення для тих, хто любить непомітні деталі. На абсолютно чистих, доглянутих нігтях залиште лаконічні крапки синього та жовтого кольору;



Патріотичний манікюр з крапками / фото з інстаграму

колір житнього поля та синього неба – природні, глибокі монохромні відтінки без додаткового декору. Можна зробити комбіноване покриття, пофарбувавши нігті однієї руки у глибокий кобальтовий або волошковий, а іншої – у ніжний масляно-жовтий чи гірчичний колір;



Лаконічний жовто-блакитний манікюр / фото з інстаграму

акварельні квіти – замість щільного графічного малюнка оберіть прозору акварельну техніку. Ніжні полуденні волошки, маленькі соняшники або польові трави, немов розмиті краплею води на прозорій або блідо-рожевій базі, створюють неймовірно романтичний настрій;



Акварельний манікюр / фото з інстаграму

колоритний червоно-чорний орнамент – якщо хочеться відійти від синьо-жовтої гами, зверніть увагу на естетику української вишивки в сучасному прочитанні. Дрібні геометричні елементи або тонкі червоно-чорні смужки на абсолютно матовій нюдовій основі мають строгий, але стильний вигляд. З червоно-чорного також можна зробити крутий градієнт.



Манікюр з червоно-чорним градієнтом / фото з інстаграму

А коли святкові дні минуть і захочеться змінити яскраві акценти на затишніші та тепліші гами, зверніть увагу на наймодніші варіанти осіннього манікюру.