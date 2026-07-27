Сучасні майстри навчилися грамотно адаптувати масштаби малюнків, ліній та текстур під будь-яку форму. Як зазначає InStyle, короткий манікюр остаточно позбувся репутації "простого" чи нудного варіанта. За словами нейл-майстрів, клієнти все частіше запитують про складний та креативний дизайн саме на коротку довжину. Ловіть модні дизайни манікюру на серпень 2026 для ваших коротких нігтиків.

5 найгарячіших ідей для коротких нігтів, які варто спробувати

Перше, що нам радять спробувати цього місяця нейл-майстри – це клітинка (Gingham). Обирайте ніжний принт у стилі затишного літнього пікніка, виконаний у м'якому блакитному або пастельному відтінку. На коротких круглих нігтях під глянцевим топом такий малюнок має дуже акуратний та грайливий вигляд.

Або обирайте химерні ніжні образи (Pastel Whimsy). Це дизайн для тих, хто любить легку іронію та мрійливі мотиви. Приглушені пастельні відтінки рожевого, жовтого та блакитного поєднуються з дрібними деталями – хмаринками, сердечками чи мініатюрними квітами, створюючи ніжний та розслаблений настрій.

Різноколірні хвилі (Swoops and Swirls). Чудова та динамічна альтернатива класичному френчу. Абстрактні лінії, яскраві хвилі або контрастні дуги (наприклад, поєднання глибокого бірюзового та неоново-жовтого на прозорій основі) візуально видовжують нігтьову пластину та додають образу спортивного драйву.

У тренді хромовані акценти (Chrome Crossover). Металічний блиск залишається на піку популярності, але на короткій довжині його варто використовувати точково. Майстри пропонують пускати хромовані лінії вздовж кутикули, робити сміливі смуги через центр або виділяти тільки край нігтя. Це створює футуристичний та дуже стильний ефект.

Ну і куди ж без кумедних морських малюнків влітку? Seafood Season продовжується й стилісти пропонують перенести його на ваші короткі нігтики. Створюйте яскравий акваріум для незабутньої відпустки.

І не забувайте про педикюр. Цього літа трендовим відтінком став зовсім не нюд, а дещо цікавіше.