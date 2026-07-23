Дані про фази місяця в серпні вказані на Space Weather Live. А про те, в які дні останнього літнього місяця краще записатися в салон на манікюр, а в які ні – дивіться далі в матеріалі.

Найкращі дні для манікюру та педикюру

Якщо ваша головна мета – акуратна кутикула та тривалий ефект після класичного чи апаратного манікюру, обирайте дні спадного Місяця. У серпні цей період припадає на дні з 1 по 11 серпня, а також з 29 по 31 серпня.

У ці дні всі біологічні процеси в організмі уповільнюються. Завдяки цьому кутикула та шкіра навколо нігтів ростуть значно повільніше, а покриття рідше дає відшарування. Водночас педикюр, зроблений у цей час, дозволить шкірі стоп залишатися гладенькою набагато довше.

Для тих, хто мріє швидко відростити власні довгі нігті або ж зробити нарощування, найкраще підійде фаза зростального Місяця – з 13 по 27 серпня. Нігтьова пластина в цей період активно вбирає корисні елементи та вітаміни. Ба більше, якщо ви плануєте доглядові процедури, парафінотерапію чи лікувальні ванночки для рук, робіть їх саме в ці два тижні.

Оновлювати дизайн, вибирати насичені літні відтінки та експериментувати з формою майстри радять ближче до Повні, яка відбудеться 28 серпня. У цей час новий манікюр гарантовано підніматиме вам настрій та привертатиме увагу оточення.

Коли від манікюру краще утриматися

Головним табу для будь-яких маніпуляцій із нігтями є Молодик, який припадає на 12 серпня. У цей день організм витрачає сили на оновлення, тому нігті стають ламкими та чутливими.

Обрізання кутикули на Молодик може призвести до випадкових порізів і тривалого загоєння, а гель-лак може швидко тріснути. Краще присвятіть цей день відпочинку, а запис до майстра перенесіть на більш сприятливий час.