Актуальну інформацію про фази Місяця у вересня 2026 року можна знайти на Space Weather Live. Коли цього місяця краще планувати стрижку, а в які дні варто утриматися від змін – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Фази Місяця у вересні 2026 року

Спадний Місяць – з 1 по 10 вересня та з 27 по 30 вересня

– з 1 по 10 вересня та з 27 по 30 вересня Молодик – 11 вересня

– 11 вересня Зростальний Місяць – з 12 по 25 вересня

– з 12 по 25 вересня Повня – 26 вересня

У які дні краще стригти волосся у вересні 2026

Перша третина місяця, з 1 по 10 вересня, мине під впливом Спадного Місяця. Це чудовий період для тих, хто хоче якомога довше зберегти форму короткої стрижки чи графічного каре. Адже після візиту до майстра пасма відростатимуть повільніше, але стануть помітно міцнішими біля коренів.

Найкращий час для сміливих експериментів настане 12 вересня і триватиме до 25 вересня. Зростальний Місяць додасть волоссю сили та блиску, тому фарбування триматиметься довше, кінчики перестануть сіктися, а довжина збільшуватиметься буквально на очах.

Повня 26 вересня ідеально підійде для салонного догляду та позбавлення від посічених кінчиків. Наприкінці місяця, з 27 по 30 вересня, Місяць знову почне спадати, тож у цей час слід зміцнювати структуру волосся.

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Сприятливі дні для стрижок у вересні 2026 року / Фото з інстаграму Єфименко Марини

Коли не варто стригтися у вересні 2026 року

11 вересня, у день Молодика, краще не йти до перукаря. У цей час енергетика організму перебуватиме на найнижчому рівні, тож будь-яке втручання може послабити пасма, спровокувати їхнє випадіння та позбавити зачіску об'єму.

Краще присвятіть цей день відпочинку або легким домашнім маскам із натуральних олій, а візит до майстра перенесіть на інший час.

Раніше ми писали про наймоднішу зачіску, яка ідеально підійде кучерявому волоссю.