Капсульний гардероб – це ретельно підібраний комплект одягу, де кожний елемент гармонійно комбінується з іншими. Такий підхід значно спрощує щоденні ранкові збори та гарантує елегантний вигляд у будь-якій робочій ситуації, пише 40+ Style.

Основна перевага капсули полягає в інвестиції у якісні базові речі, які залишаються актуальними протягом багатьох сезонів. Для жінок після 40 років це чудова можливість підкреслити свій статус і сформувати власний неповторний стиль.

Головні елементи робочої капсули

1. Структурований жакет або костюм. Класичний піджак нейтрального відтінку розставляє чіткі акценти у силуеті та миттєво робить навіть простий образ більш зібраним і професійним.

2. Шовкові блузи та лаконічні топи. Поєднання якісної блузи або базової футболки зі штанами чи спідницею дає змогу легко змінювати настрій аутфіту – від строгого офісного до розслабленого вечірнього.



У чому ходити на роботу жінкам 40+ / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

3. Прямі штани та темний денім. Прямий крій або витончені кльош силуети візуально видовжують ноги, а стриманий темний денім без потертостей стане чудовою основою для днів із вільнішим дрес-кодом.

4. Сукня міді або спідниця. Елегантна сукня лаконічного крою дозволяє створити жіночний комплект за лічені хвилини, потребуючи лише вдало підібраного взуття та жакета.



Капсульний гардероб на осінь для жінки 40+ / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

5. Зручне та елегантне взуття. Лофери, балетки з гострим носком або елегантні чоботи на стійких підборах забезпечують комфорт під час активного робочого дня.

6. Акцентні аксесуари. Містка сумка для ноутбука, годинник чи шовкова хустка додають образу завершеності й показують увагу до деталей.



У чому ходити на роботу восени / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Формування такої бази дає свободу для експериментів із фактурами та кольорами без ризику втратити елегантність. Не бійтеся додавати індивідуальні деталі та шукати власні формули впевненості.

Також дізнайтеся, які речі додати до осіннього гардероба, щоб завжди мати стильний вигляд.