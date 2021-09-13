Український священник підкорив інстаграм та тікток: захопливі відео

Прикарпатський священник із села Козина має неабиякі досягнення у соцмережах. У Івана Гнатюка більше ніж 40 тисяч підписників в інстаграмі.

Духівник-блогер розвиває також свої сторінки у фейсбук та тік-ток і мріє про ютуб. Підписників приваблює спростуванням стереотипів, спільними молитвами та відповідями на питання, які турбують людей.

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Про що блог священника

"Ламаю стереотипи про Церкву", "Мотивую притчами" і "Хто спить, той не грішить" – такий вигляд має "шапка" профілю в інстаграмі прикарпатського священника Івана Гнатюка. Тут немає засилля реклами та "гівів" – лише слово Боже і вчення церкви.

Крім того, він дає відповіді на запитання парафіян. Найбільше людей цікавлять забобони, як от про червону нитку або про те, чи гріх мити голову у неділю.

"Щоп'ятниці маю рубрику, яка називається "Питайте". Будь-яке запитання, яке цікавить людину, можна поставити. Намагаюсь в сторіз відповісти протягом вихідних. Бувають тисячі запитань", – розповів священник Іван Гнатюк.

Чому священник опановує соцмережі

Інстаблогером священник Іван Гнатюк, який служить у храмі у селі Козина, став у 2020 році, коли захворів на COVID-19. Каже, що складно було місяць без літургії, тому вирішив відшукати живу парафію у режимі онлайн. Хоча записувати сторіз наважився не одразу.



"Порівняти зараз і те, що було на початку – це величезна різниця, прірва. Це така сором'язливість, закручування слів. Я одну сторіз міг знімати годину, бо старався підібрати слово. Там є обмеження в часі, то не можна так собі сісти і говорити, скільки хочеш", – розповів Іван Гнатюк.

Аудиторія розширюється – чому

Щовечора духівник разом із парафіянами молиться вервицю онлайн, а також дев'ятниці. Аудиторія постійно росте, хоча, як каже отець, фінансових ресурсів у це не вкладає.

"Я ж не рекламую нічого, я не рекламую за гроші. Відповідно, не маю коштів, щоб вкладати так, як це роблять блогери. Хоча я розумію, чому він почав рости. Тому що ця інформація є корисна для людей. Що люди цього потребують", – зазначив священник

Навіщо церкві соцмережі

Тонкощі ведення сторінок у соцмережах священник опанував самостійно. Нині, окрім інстаграму, його читають у фейсбуці та дивляться у тік-тоці.

"Так як за ті тік-токи. Я сказав на 15 секунд, і там 100 тисяч переглядів. Був дуже здивований. Ніби не сказав нічого нового чи надзвичайного, але просто якась людина цього потребувала", – наголошує блогер.

Якщо церква не йтиме в соціальні мережі, якщо вона не робитиме такий клич до молоді, то, відповідно, цю молодь забере хтось інший і вкладе молодій людині в голову те, що її просто буде нищити,

– додав він.

Помічників отець не має, сторінки веде сам. Каже, що це принципово, адже спілкування із парафіянами є конфіденційним. Планів щодо роботи у соцмережах в Івана Гнатюка чимало, зокрема, має намір активно розвивати ще і ютуб.