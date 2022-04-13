Латвія допоможе Україні продавати свої зернові, які застрягли на складах через блокування моря

Президент Латвії Егілс Левітс розповів про одну з тем, яку обговорював з Президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Латвія допоможе з експортом зернових з України, аби потік йшов через їх порти.

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Егілс Левітс зазначив, що одразу після зустрічі подзвонив своєму уряду. Також зазначив, що буде продовжувати робити усі потрібні заходи, щоб отримати результат від зусиль.

Крім того, він згадав й про кандидатський статус України в ЄС, який, на думку Егілса Левітса, надзвичайно важливий.

Він повідомив, що всі 4 президенти, які приїхали до Києва, а також їх однодумці – виступили з вимогою надати негайно Україні цей статус. Важливо, аби розгляд цієї заяви справи був у пришвидшеному форматі, приблизно за місяць – два почути остаточне рішення європейської комісії. Адже зазвичай це забирає роки.

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