"Війна Росії проти України в центрі уваги": Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН

Латвія 1 листопада вперше в історії розпочне місячне головування в Раді Безпеки ООН. Рига визначила пріоритетом утримання протидії російській агресії в центрі світової уваги.

Про це повідомляє видання The Baltic Times.

Які подробиці?

Країна очолить усі формальні та неформальні засідання ключового органу світової безпеки протягом одного місяця. Окрім українського напряму, дипломати зосередяться на викликах і можливостях, пов'язаних із розвитком новітніх технологій.

Порядок денний органу на 90% складається з обов'язкових, циклічних і регулярних зустрічей.

Проте держава-голова має право призначити одне або два спеціальні засідання, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до ключових для себе тем.

Пріоритети Риги в Раді Безпеки ООН

Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлута-Десланде заявила, що головування стає періодом максимальної помітності країни на міжнародній арені. Вона наголосила, що робота в цьому органі дала державі чітке усвідомлення необхідності захищати власну свободу щодня.

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб війна Росії проти України залишалася в центрі уваги Ради Безпеки ООН, щоб запобігти нормалізації російської агресії, протидіяти російській пропаганді й брехні, а також роз'яснити міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії та їхні глобальні наслідки,

– зазначила Саніта Павлута-Десланде.

За її словами, захист суверенітету та зміцнення власної безпеки нерозривно пов'язані з непохитною підтримкою українського народу у боротьбі проти загарбників.

Захист міжнародного правопорядку

Цього року в структурі провели вже 16 офіційних зустрічей, присвячених російській агресії проти України. Майже всі ці засідання латвійські дипломати ініціювали спільно з європейськими союзниками на пряме прохання української сторони.

Крім того, представництво провело зустріч за формулою Аррії щодо гуманітарних злочинів агресора. На ній окремо порушили питання стану військовополонених, викрадення цивільних осіб і втягування іноземців до лав російської армії.

Рига також на регулярній основі організовує закриті неформальні брифінги для колег з інших континентів. Це головування завершить цикл головувань чотирьох європейських держав, серед яких раніше були Данія, Франція та Греція.

До речі, раніше ми розповідали, що у Латвії стартували найбільші за всю історію багатонаціональної бригади НАТО навчання Resolute Reforger 2026. У маневрах із розгортання сил беруть участь близько 3 тисяч військових.