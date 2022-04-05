Латвія підтримує виключення Росії із Ради ООН з прав людини

Після звірств російських солдат на Київщині на Заході лунають заяви про виключення Росії з Радбезу ООН. Таку ініціативу вже підтримала Латвія.

Країна й голосуватиме за таку пропозицію відповідно. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

До теми США хочуть, щоб Росію відсторонили від Ради з прав людини

Латвія підтримує виключення Росії з Ради ООН з прав людини і буде відповідно голосувати. Це країна, яка розпочала війну проти України, грубо і системно порушує права людини,

– написав він.

Рінкевичс також додав, що військовим злочинам не місце в Радбезі ООН.

Експерт вважає, що Путін хоче перетворити в Бучу всю Україну: дивіться відео