Латвія підтримує виключення Росії із Ради ООН з прав людини
5 квітня 2022 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:Едгарс Рінкевичс у твітері
Після звірств російських солдат на Київщині на Заході лунають заяви про виключення Росії з Радбезу ООН. Таку ініціативу вже підтримала Латвія.
Країна й голосуватиме за таку пропозицію відповідно. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.
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Латвія підтримує виключення Росії з Ради ООН з прав людини і буде відповідно голосувати. Це країна, яка розпочала війну проти України, грубо і системно порушує права людини,
– написав він.
Рінкевичс також додав, що військовим злочинам не місце в Радбезі ООН.
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