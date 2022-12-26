Латвія відмовила в притулку експолковнику ФСБ: тепер його переслідуватимуть в Росії

У Латвії відмовили в наданні притулку колишньому полковнику федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який мав право на проживання в Латвії з 2015 року. Тепер його переслідуватимуть в Росії.

Як експолковник отримав право на життя в Латвії

Зазначають, що право на проживання росіянину була надано у зв'язку з купівлею нерухомості в Латвії. І діяло воно від грудня 2015 року до грудня 2020 року.

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У 2020-му і 2021-го Департамент у справах громадянства та міграції продовжував термін розгляду справи.

Однак у травні 2021 року термін дії російського паспорта у колишнього полковника ФСБ закінчився, а у червні чоловік отримав письмову відповідь посольства Росії в Латвії, в якій заявнику було відмовлено у видачі паспорта без пояснення причин.

Росіянин звернувся до Держприкордонслужби з проханням надати йому статус біженця або альтернативний статус у Латвії. Чоловік повідомив, що працював у російському ФСБ із лютого 2009 року до березня 2012 року.

А у 2015 році в'їхав до Латвії, щоб створити сім'ю з громадянкою Євросоюзу.

Чоловік бідкається, що в Росії його переслідуватимуть

Правоохоронні органи Росії провели розслідування і притягнули колишніх колег цього експолковника до кримінальної відповідальності.

Ба більше, латвійська прокуратура дізналася, що чоловік перебуває в розшуку Інтерполу. До Генпрокуратури Латвії надійшов запит від Генпрокуратури Росії про його екстрадицію для кримінального переслідування в Росії.

Чоловік висловив латвійській владі своє побоювання помсти впливових генералів, близьких до російського уряду.

Але міграційне відомство відмовило чоловікові в наданні статусу біженця та альтернативного статусу в Латвії. Чоловік не погодився з рішенням та звернувся до районного адміністративного суду. Наприкінці листопада суд відхилив його заяву.

Із вироку суду випливає, що колишній полковник критикував Росію як країну, що є недемократичною і підтримує терористів, на різних етапах розгляду справи про надання притулку,

– йдеться у повідомленні.

Суд погодився з тим, що Росія наразі є неправовою, недемократичною державою, а міжнародний рівень засуджує війну Росії на території України. Однак це не дає змоги суду зробити висновок про безпідставність абсолютно всіх кримінальних справ, порушених у Росії.

Тож, суд не погодився з аргументом чоловіка про те, що його "переслідування пов'язане з приналежністю до певної соціальної групи, до якої входять колишні співробітники ФСБ, які проживають зараз за кордоном, і тому вважаються зрадниками".

На думку суду, запропонована чоловіком модель визначення соціальної групи штучно сконструйована.