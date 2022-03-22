У Латвії перестане працювати "Яндекс таксі": названо причину

Автотранспортна дирекція (АТД) Латвії прийняла рішення анулювати реєстрацію сервісу "Яндекс.Таксі". Також влада країни має намір заблокувати мобільний додаток Yandex Go.

Таке рішення прийняли після встановлення факту, що додаток забезпечує активний обмін даними з російськими серверами. Про це повідомила представник АТД Зане Плоне.

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У Латвії перестане працювати "Яндекс таксі"

За словами Плоне, з точки зору Латвії активний обмін даними з російськими серверами є загрозою національній безпеці країни.

Так, рішення означає, що всім постачальникам послуг електронного зв'язку буде розіслано вказівку на блокування мобільного додатка та його вебсайт Yandex Go.

З 23 березня перевізникам буде заборонено користуватися додатком Yandex Go, а сервіс не зможе надавати послуги на території Латвії. Плоне також додала, що відповідно до закону про автоперевезення, водії та перевізники, які продовжать використовувати Yandex Go після 23 березня, можуть отримати штрафи.

Наразі дирекція готує запит про блокування мобільного додатка та сайту Yandex Go, який буде направлений усім підприємствам електронного зв'язку в країні.

Зауважимо, управління автомобільного транспорту вже тимчасово блокувало Yandex Go у березні 2020 року, оскільки компанія не була зареєстрована в УДАІ, але продовжувала надавати транспортні послуги.

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