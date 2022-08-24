У Латвії знесли радянський пам'ятник: через це у росіян дуже "підгорає"

У Ризі знесли пам'ятник "визволителям радянської Латвії і Риги від німецько-фашистських загарбників". Через це у росії дуже обурилися.

Внаслідок цього слідчий комітет росії порушив кримінальну справу. Про це інформує 24 канал.

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У росіян "підгоріло"

У слідчому комітеті заявили, що "дії зі знищення пам'ятника радянським воїнам спрямовані проти інтересів росії в питаннях збереження історичної пам'яті про діяльність срср в роки Другої світової війни і вирішальної ролі в перемозі над нацизмом".

Крім того, голова комітету олександр бастрикін доручив слідчим "дати правову оцінку діям всіх осіб, які приймали рішення про знесення монумента, для притягнення їх до відповідальності".

До речі, рішення про знесення пам'ятника у Ризі ухвалили депутати Сейму Латвії. 23 серпня завершили демонтаж трьох великих фігур. Повністю знести монумент обіцяють до 15 листопада.

Сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму

Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. Рига також закликала Євросоюз припинити видавати візи громадянам росії та білорусі.

Латвійські політики наголосили, що росія вже багато років підтримує та фінансує терористів. Робить це кремль різними способами.

"росія – найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та примусовий орган у справах про отруєння сім'ї Скрипалів і збиття літака MH-17. В Україні росія обрала подібну – жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи заборонену зброю та націлюючись на цивільних", – заявив голова комісії у закордонних справах Сейму Ріхардс Кольс.

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