Лауреатка Нобелівської премії з літератури відмовилася від конференції: до чого тут Україна

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури у 2024 році стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Вона відмовилась від пресконференції та пояснила причини.

Видання TheKoreaTimes повідомило, що письменниця відмовилась святкувати нагородження через війни, які досі тривають. Про це повідомив батько нобелівської лауреатки Хан Син Вон під час пресконференції, на яку Хан Канг не з'явилася.

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Що відомо про відмову Хан Канг від святкування

(Хан Канг – 24 Канал) сказала мені: "Як ми можемо влаштовувати святкування чи пресконференції, беручи до уваги посилення воєн та загибелі людей?",

– заявив батько письменниці.

Сама Хан Канг відмовилась святкувати через російсько-українську та ізраїльсько-палестинську війну, що досі тривають.

Батько письменниці Хан Син Вон заявив, що після оголошення Нобелівської премії з літератури, 10 жовтня, він говорив з донькою та порадив їй обрати видавництво, де проведуть пресконференцію з нагоди нагородження.

"Її перспектива змістилася від письменниці, яка живе в Кореї, до глобальної (письменницької) свідомості. Однак я не міг позбутися відчуття, що я – батько лауреатки, тому я все ж організував цю пресконференцію", – заявив Хан Син Вон.

Він пояснив, що його донька, лауреатка Нобелівської премії з літератури у 2024 році, відмовилася влаштовувати святковий бенкет для місцевих з приводу свого письменницького досягнення.

"Вона сказала: "Будь ласка, не святкуй, бувши свідком цих трагічних подій. Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб зберігати ясний розум". Почувши це, я був глибоко стурбований", – переповів слова доньки Хан Син Вон.

Варто зауважити, що Нобелівський комітет пояснював, що письменницю нагородили за "її сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Хан Канг стала першою корейською письменницею, яку номінували на премію.

Довідка. Хан Канг є авторкою книги "Вегетаріанка", за яку відзначена Букерівською премією. Також вона написала романи "Твоя холодна рука", "Подих боротьби", "Уроки грецької", "Людські діяння", "Біла книга", випустила поетичні збірки "Я кладу вечір до шухляди", книги есеїв "Кохання та все, що навколо кохання", "Тихо проспівані пісні".