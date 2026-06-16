Лавра стоятиме віки! Москва ляже!, – Мадяр прокоментував атаку українських БпЛА на Москву

Українські безпілотники 16 червня атакували Москвський регіон. Під ударом опинився нафтопереробний завод окупантів.

Про це написав командувач СБС ЗСУ.

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Нагадаємо, в ніч на 15 червня окупаційні війська завдали цинічного удару по об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – спалахнув Успенський собор.

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко припустив, що росіяни могли атакувати святиню прицільно. Він пояснив, що дерев'яні конструкції Успенського собору були оброблені вогнезахисними засобами, тому полум’я не мало б поширюватися так швидко. Отже, ймовірно, ворог використав додатковий елемент на дроні, який посилив займання.

У відповідь на зухвалу атаку ворога українські сили провели результативну операцію у Московському регіоні. Птахи СБС спільно із СБУ, ГУР та іншими підрозділами Сил оборони успішно уразили Московський НПЗ.

"Мадяр" додав, що цей удар був спрямований на послаблення ворожої економіки.

Спалахи горючки замість спалахів гніву – прагматична кара, без емоцій та зайвих слів. Жити вам у жасі щомиті, хробаки, територією усіх боліт,

– наголосив командувач СБС.

Водночас "Мадяр" показав один із дронів, які атакували Москву. На ньому було нанесено пророчий напис: "Лавра стоятиме віки! Москва ляже!".



Безпілотник, який атакував Москву / Фото керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка

В Росії сьогодні було гучно

16 червня, Володимир Зеленський повідомив, що Москва відчула далекобійність України. Безпілотники Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Москві – він розташований за 500 кілометрів від України.

Відомо, що саме на цьому об'єкті переробляють близько 11 мільйонів тонн нафти на рік, що забезпечує приблизно 40% потреб Москви в бензині та близько 50% – у дизелі.

Зауважимо, що повітряна тривога через загрозу удару БпЛА у Москві триває вже понад добу. В аеропортах міста запроваджувались обмеження на польоти. Водночас місцева влада повідомила про нібито збиття 35 безпілотників, які рухались на столицю.

Окрім того, пожежу фіксували на технологічній установці первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6 НПЗ. Ця атака може вплинути на роботу заводу, а також на постачання пального регіоні.