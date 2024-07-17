У глави російського МЗС відбулася зустріч із ще одним міністром закордонних справ з ЄС. Власне, Сєргєй Лавров зустрівся із очільником зовнішньополітичного відомства Швейцарії Іньяціо Кассісом.

Про це швейцарський міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X (раніше твітер). Він розповів, про що вони говорили з Лавровим.

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Глава МЗС Швейцарії зустрівся з Лавровим

Зустріч двох глав закордонних відомств проходила у Нью-Йорку. Власне, туди Лавров приїхав через головування Росії в Раді безпеки ООН.

В рамках головування Росії в РБ ООН я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим і поінформував його про український Саміт миру,

– зазначив очільник МЗС Швейцарії.

Нагадаємо, 16 липня відбулася зустріч Сєргєя Лаврова та Петера Сіярто.

Російське міністерство заявило, що зустріч відбулась на полях політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку. Там вказали, що відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних проблем, зокрема ситуації навколо України. Російська пропаганда заявила, що "наголошено на неприпустимості грубого порушення Києвом прав національних меншин, що проживають у країні".

Там також зазначили, що "двостороння взаємодія між Росією та Угорщиною" продовжує "поступово розвиватися", попри "вкрай непросту міжнародну обстановку".