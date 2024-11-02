Лавров висловив невдоволення, що турецька зброя "вбиває російський військових" в Україні

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров висловив занепокоєння з приводу військової допомоги Туреччини Україні. Він зауважив, що це суперечить заявам Анкари про готовність виступати посередником у врегулюванні конфлікту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Сергія Лаврова турецькій газеті Hurriyet. Глава російського МЗС також побідкався, що турецька зброя "вбиває російський військових" в Україні.

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Що обурило Лаврова в діях Туреччини

Лавров подякував Туреччині "щодо сприяння врегулюванню української кризи", зокрема, він згадав так звані "мирні домовленості" у Стамбулі в березні 2022 року. Втім, він висловив сум через те, що Анкара допомагає Україні із постачання військової техніки.

На жаль, Анкара продовжує співпрацю з київським режимом у військово-технічній сфері. Турецьку зброю використовують ЗСУ для вбивства російських військових і мирних громадян,

– заявив Лавров.

Він додав, що це "не може не викликати подиву" на тлі заяв керівництва Туреччини про готовність бути посередником у переговорах між Україною та Росією.

Зауважимо, що Туреччина від початку повномасштабного вторгнення засудила російське вторгнення в Україну та надала Києві військову та гуманітарну допомогу. Водночас Анкара продовжує економічну співпрацю з країною-агресоркою і не приєдналась до міжнародних санкцій проти неї.