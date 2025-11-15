Напруження зростає: як зникнення Лаврова пов'язане з невдоволенням у Кремлі
- Сергій Лавров зник з публічного простору, це пов'язують з можливими конфліктами всередині Кремля.
- Лаврова звинувачують у провалі переговорів з США, що призвело до скасування зустрічі Путіна і Трампа, і може бути причиною його відсторонення.
Глава російського МЗС Сергій Лавров перестав з'являтися на публіці. Ба більше, його не було у складі двох міжнародних делегацій та навіть на засіданні Радбезу.
Не варто відкидати, що у Кремлі виникли серйозні розбіжності. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що Лавров може хотіти просто зникнути з політичної арени.
Про що свідчить "зникнення" Лаврова?
Попри всі злочинні дії Лаврова, все-таки треба визнати, що він є професійним дипломатом з великим досвідом. Тому добре розуміє, що робить та який вигляд це має.
Він не може не розуміти, що коли переходить на особистості, то будуть наслідки. Його заяви про "підкилимні доповіді" та зірвану зустріч Трампа і Путіна точно були особистими. Ймовірно, тоді він перейшов межу.
Зверніть увагу! Сергій Лавров заявив, що переговори на рівні президентів зірвалися через те, що Трамп "отримував підкилимні доповіді". Він наголосив, що Росія була готова до саміту.
Боротьба всередині Кремля посилюється, в усьому звинуватили Лаврова, але зрозуміло, що він говорить лише те, що каже Путін. Питання в тому, чи міг Лавров подати все різкіше, ніж планувало. Скоріш за все, так.
Напруження зростає. Усім стає зрозуміло, що Росія летить у бетонну стіну й не має змоги продовжувати це далі. Її викидають з нафтових ринків, що може стати кінцем для держави,
– наголосив політолог.
Далі все ставатиме тільки гірше, напруження щодо перерозподілу власності також збільшилось, невідомо, що буде далі. Виникають сумніви, чи потрібно підтримувати режим Путіна. Якщо порівнювати з 2024 роком, то ситуація значно ускладнилася.
На це також вплинули удари України по російських об'єктах. Вони набули більшої інтенсивності. У Кремлі дедалі частіше виникають питання, що робити далі.
Що відомо про можливий конфлікт Путіна і Лаврова?
- Глава російського закордонного відомства пропустив низку міжнародних зустрічей, що породило чутки про його конфлікт з Володимиром Путіним. Журналіст-розслідувач припустив, що Лаврова могли "відправити у запас" та замінити на іншого перемовника.
- Західні ЗМІ висувають можливі причини таких змін. За однією з версій, Лавров нібито провалив переговори з американськими представниками. Через це скасували зустріч Путіна і Трампа, яка мала відбутися в Угорщині.
- Втім Сергій Лавров залишається прихильником війни. У своїх останніх заявах він переконував, що Росія не відмовиться від своєї головної мети – знищення української державності. Політик вкотре повторив тези про "денацифікацію та демілітаризацію".