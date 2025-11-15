Напруження зростає: як зникнення Лаврова пов'язане з невдоволенням у Кремлі

Глава російського МЗС Сергій Лавров перестав з'являтися на публіці. Ба більше, його не було у складі двох міжнародних делегацій та навіть на засіданні Радбезу.

Не варто відкидати, що у Кремлі виникли серйозні розбіжності. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що Лавров може хотіти просто зникнути з політичної арени.

Про що свідчить "зникнення" Лаврова?

Попри всі злочинні дії Лаврова, все-таки треба визнати, що він є професійним дипломатом з великим досвідом. Тому добре розуміє, що робить та який вигляд це має.

Він не може не розуміти, що коли переходить на особистості, то будуть наслідки. Його заяви про "підкилимні доповіді" та зірвану зустріч Трампа і Путіна точно були особистими. Ймовірно, тоді він перейшов межу.

Зверніть увагу! Сергій Лавров заявив, що переговори на рівні президентів зірвалися через те, що Трамп "отримував підкилимні доповіді". Він наголосив, що Росія була готова до саміту.

Боротьба всередині Кремля посилюється, в усьому звинуватили Лаврова, але зрозуміло, що він говорить лише те, що каже Путін. Питання в тому, чи міг Лавров подати все різкіше, ніж планувало. Скоріш за все, так.

Напруження зростає. Усім стає зрозуміло, що Росія летить у бетонну стіну й не має змоги продовжувати це далі. Її викидають з нафтових ринків, що може стати кінцем для держави,

– наголосив політолог.

Далі все ставатиме тільки гірше, напруження щодо перерозподілу власності також збільшилось, невідомо, що буде далі. Виникають сумніви, чи потрібно підтримувати режим Путіна. Якщо порівнювати з 2024 роком, то ситуація значно ускладнилася.

На це також вплинули удари України по російських об'єктах. Вони набули більшої інтенсивності. У Кремлі дедалі частіше виникають питання, що робити далі.

Що відомо про можливий конфлікт Путіна і Лаврова?