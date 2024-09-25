Лавров заговорив про переговори на принципах Статуту ООН, але забув, що Росія його грубо порушує

Міністр закордонних справ країни-агресорки вкотре зробив цинічну заяву щодо перемовин. Так, цього разу Сергей Лавров заговорив про переговори на принципах Статуту ООН.

Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських видань, інформує 24 Канал.

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Заява Лаврова про переговори на засадах Статуту ООН

Напередодні участі у 79 сесії Генеральної Асамблеї ООН в інтерв'ю російському виданню Лавров заговорив про справедливі переговори на принципах Статуту ООН. Це звучить дивно, адже сама ж Росія і порушує засади цього Статуту.

Захід не дасть Україні піти на справедливі переговори з Росією на засадах Статуту ООН,

– заявив глава мзс Росії.

У російських пабліках також пишуть, що Лавров заявив, що Росія здобуде перемогу у "розв'язаному західними країнами руками українців конфлікті". На його думку, іншої мови на Заході не розуміють.

"Потрібна перемога. Вони іншої мови не розуміють. Цю перемогу буде досягнуто, у нас немає жодних сумнівів", – сказав глава зовнішньополітичного відомства країни-агресорки.