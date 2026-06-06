Це питання серед "безумовних пріоритетів": Лавров і надалі збирається захищати російську мову

Росіяни 6 червня на державному рівні святкують день свого "великого и могучего языка". Саме мовне питання в Кремлі використовували як одне з виправдань агресії проти України. При цьому, глава дипломатії Росії Сергій Лавров цинічно заявляє, що країна продовжуватиме "захищати" російськомовних.

Низку заяв про російську мову й нібито потребу її захисту в Україні Лавров зробив під час відеозвернення.

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Що сказав очільник МЗС країни-агресорки про мову?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що одним із пріоритетів Росії є "захист і підтримка" людей, для яких російська мова є рідною. Він також зазначив, що Москва нібито й надалі протидіятиме "мовній дискримінації та русофобії" в будь-яких її проявах.

Окремо Лавров заявив про намір домагатися "відновлення прав" росіян і російськомовних громадян, проти яких, за його словами, діють "репресії".

Вирішення цього питання – серед необхідних умов довгострокового врегулювання українського конфлікту,

– цинічно висловився він.

Варто наголосити, що Росія систематично використовує мовне питання як елемент інформаційної війни, просуваючи наративи, спрямовані на підрив української ідентичності та виправдання власної агресії. Серед основних інструментів називають поширення пропагандистської риторики, нав'язування концепції "русского міра", маніпуляції поняттями та політику русифікації.

Водночас журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили матеріали, які свідчать про причетність Росії до просування мовного закону 2012 року в Україні. Цей закон дозволяв надавати російській мові статус регіональної в низці областей і міст. Розслідувачі стверджують, що підтримку та фінансування відповідних ініціатив здійснювала російська організація "Правфонд".