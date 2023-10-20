Є лише одна причина, чому Лавров поїхав у Північну Корею

Візит Лаврова до Північної Кореї ще раз демонструє – диктатури намагаються об'єднати зусилля, щоб разом боротися з цивілізованим світом. Оскільки в Росії залишилося не так вже й багато союзників, які готові допомагати їй у війні з Україною, контакти з Кім Чен Ином для Кремля – на вагу золота.

КНДР та Росія вигідні одна одній

Демонстративне оформлення такого військово-політичного союзу між Москвою та Пхеньяном почалося тоді, коли міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав Північну Корею і зустрівся там з Кім Чен Ином. Північнокорейський диктатор спеціально демонстрував російському міністру зразки зброї на виставці.

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Згодом вже сам Кім Чен Ин прибув до Росії для перемовин з Владіміром Путіним. Важливо, що диктатори зустрілися не де-небудь, а на космодромі "Восточний". Путін хотів показати Кім Чен Ину, що він може запропонувати в обмін на постачання зброї з Північної Кореї.

Зараз у співпраці зацікавлені і Москва, і Пхеньян. Росії потрібна зброя, щоб її війська утримували позиції на окупованих територіях України.

Невипадково наступ росіян на Авдіївку відбувся після того, як з'явилися повідомлення про пожвавлення залізничного руху між Росією та Північною Кореєю. Що можуть вести з країни, яка нічого, окрім зброї, не виробляє?

Сама КНДР хоче отримати високі технології, які їй може надати Росія. Вона хоче бути нічним жахом для своїх сусідів по регіону. Можливо, Кім Чен Ин має більш амбіційний план – взяти реванш за поразку свого дідуся, комуністичного диктатора Кім Ер Сена, який отримав владу у Пхеньяні з рук самого Йосипа Сталіна і спробував окупувати корейський південь. Тоді за допомогою цивілізованого світу вдалося вигнати корейських комуністів. Однак мрія про реванш ніколи не залишала диктаторів КНДР. Тому для Кім Чен Ина також важливо спілкуватися з російськими керівниками.

Хто стоїть над російським та північнокорейським диктаторами

Говорити про повну незалежність такого спілкування не варто. І за спиною Путіна, і за спиною Кім Чен Ина є тінь президента Китаю Сі Цзіньпіна. Без китайської підтримки російська та північнокорейська економіки не витримають.

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Візит міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова до Пхеньяна відбувся незадовго після того, як Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном у Пекіні, де мав можливість обговорити всі деталі своїх взаємин з КНДР. Путін міг поставити питання, які ніколи не звучатимуть публічно: "Чи може Китай збільшити постачання військових вантажів для КНДР, а Росія придбала б цю зброю у КНДР не як китайську, а як північнокорейську?"

Так китайські корпорації не будуть побоюватися санкцій Заходу, а КНДР отримає гроші, щоб прогодувати власне населення в умовах перманентного голоду.

Можна стверджувати, що Лавров поїхав до Кім Чен Ина, знаючи підсумки переговорів Путіна та Сі Цзіньпіна. Він поїхав за зброєю. Залишається сподіватися, що тільки за північнокорейською, а не китайською, і що божевільні росіяни не передадуть Кім Чен Ину технології, які призведуть до ядерних ударів на Далекому Сході чи ескалації.