Лавров звинуватив ЄС у розриві відносин з Росією: йому відповіли

Євросоюз послідовно розриває відносини з Росією і це почалося давно. Принаймні про це публічно знову заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Після нещодавної публічної заяви про те, що Росія готова розірвати відносини із ЄС, Лавров вирішив повторити свої слова та розтлумачив їх. Він безапеляційно в дус російської пропаганди зазначив: стосунки зіпсувалися "після перевороту 2014 року в Україні".

Попередня заява Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом: заява Лаврова – відео

У принципі, будь-кому, хто мало-мальськи цікавиться ситуацією в Європі, давно відомо, що вже багато років, коли цей розрив відбувається. Відносини послідовно розриває ЄС,

– сказав Лавров.

За словами Лаврова, поворотним пунктом став 2014 рік, коли в Україні трапився переворот, і Євросоюз показав свою безпорадність. Йдеться про домовленість, яку нібито досягли прямо напередодні "держперевороту" влада і опозиція, під якою поставили свої підписи Німеччина, Франція і Польща.

Про яку угоду говорить Лавров?

21 лютого 2014 лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Відповідно до угоди, протягом 48 годин з моменту її підписання, мала б відновити дію Конституція України в редакції 2004 року та сформовано новий коаліційний уряд.



До вересня 2014 року треба було провести конституційну реформу; до грудня 2014 року – провести позачергові президентські вибори. Угоду засвідчили глави МЗС Польщі та Німеччини, представники МЗС Франції.



Важливо, що представник від Росії відмовився її підписати.



Джерело: 21 лютого 2014 лідери опозиції підписали з Віктором Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Відповідно до угоди, протягом 48 годин з моменту її підписання, мала б відновити дію Конституція України в редакції 2004 року та сформовано новий коаліційний уряд.До вересня 2014 року треба було провести конституційну реформу; до грудня 2014 року – провести позачергові президентські вибори. Угоду засвідчили глави МЗС Польщі та Німеччини, представники МЗС Франції.Важливо, що представник від Росії відмовився її підписати.Джерело: Вікіпедія

При цьому, за словами Лаврова, вину за все, що відбувається в Україні, Євросоюз нібито звалив на РФ.

За словами міністра, контакти Росії з Євросоюзом як з організацією "зараз спорадичні", зводяться або до ситуації з поставками палива, або до питань зовнішньої політики.

Уже багато років контакти між МЗС Росії і високими представниками ЄС – Жозепа Боррелем і його попередницею Федерікою Могеріні – в основному присвячені не огляду всіх відносин з Євросоюзом, бо відносин-то майже не залишилося, а таким ситуаційним розмовам про Сирію, іранську ядерну програму, про якусь ще міжнародну ситуацію,

– зазначив Лавров.

Відповідь ЄС

У Євросоюзі вже відповіли на слова Лаврова. Заяву міністра МЗС попросили прокоментувати речника Європейської служби зовнішніх дій Петера Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він відповів, що не бачить сенсу коментувати кожну конкретну заяву глави МЗС РФ.

Немає необхідності коментувати кожну окрему заяву глави МЗС Лаврова, у якому б контексті він це не казав. Що справді важливо – це дії і поведінка Росії,

– зауважив Стано.

А саме вони – дії і вчинки – будуть предметом обговорення на зустрічі євройпейських лідерів 22 лютого. В обговоренні ґрунтуватимуться зокрема на висновках з візиту до Москви Європарламенту Жозепа Борреля та на тому, як Росія спілкується з окремими країнами-членами.

Заяви Лаврова про ЄС: що було раніше