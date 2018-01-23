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Лавров дає сигнал Заходу, що Росія не хоче утримувати "Д/ЛНР", – експерт

07:01, сьогодні 1575 Читать новость на русском
Росія маніпулює, щоб Захід закрив очі на анексію Криму
Росія маніпулює, щоб Захід закрив очі на анексію Криму / Сегодня

Заяви Лаврова про Крим, амністію бойовиків і особливий статус ОРДЛО лягають в електоральну риторику, яку сповідують у РФ перед президентськими виборами. Путіна хочуть на цих виборах показати в ролі миротворця. Плюс це сигнал Заходу.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Василь Мокан.

Читайте також: Лавров чітко сказав, що вони хочуть зберегти на Донбасі окупаційну адміністрацію, – Клімкін

За словами політолога, Кремль хоче ще раз дати сигнал Заходу, що без поступок з боку України і міжнародного співтовариства Росія не готова вирішувати проблему Донбасу. Особливо – не говорити про Крим.

Лавров дав сигнал Заходу, що Росію влаштовує принцип вирішення проблеми в Україні: спочатку Донбас, а потім, можливо, Крим. Але швидше за все – винести Крим за дужки будь-яких переговорних процесів. Тоді, як в Україні зараз спостерігаються зворотні тенденції. Все частіше звучать заяви про те, що "Мінськ" без Криму, закон про деокупацію без Криму – не зовсім правильна стратегія,
– зауважує Василь Мокан.

Також, переконаний експерт, Лавров дає зрозуміти США і ЄС, що Росії абсолютно не потрібно утримувати на фінансовому балансі окупаційні адміністрації "Д/ЛНР". Його заява, що РФ визнає Україну в межах після анексії Криму означає, що окуповані території Донбасу розглядаються, як козир у переговорах, щоб змусити Захід закрити очі на анексію Криму.

Тому Москва і маніпулює питанням введення миротворців на Донбас, пропонуючи той формат, який не матиме сенсу, і полягатиме в тому, що "блакитні шоломи" охоронятимуть спостерігачів ОБСЄ, зауважує фахівець.

"Відбуваються торги щодо принципу реалізації мінських угод. Кремль ніколи не погодиться на відновлення Україною контролю за кордоном до виконання політичної частини домовленостей. А Україна не піде на політичні поступки без виконання РФ безпекового блоку. Зараз пріоритетним є сценарій, коли місія ООН може бути допущена як нейтральна сторона для забезпечення миру. Але заява Лаврова показує, що РФ в Радбезі ООН або блокуватиме цю ідею, або наполягатиме на власному сценарії", – говорить експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що спочатку Україна повинна провести амністію бойовиків, закріпити особливий статус Донбасу у Конституції, провести вибори на окупованій території. І лише після цього можлива миротворча місія ООН на Донбасі. При цьому контроль України над кордоном з Росією Лавров називає останнім пунктом мінських домовленостей.

Раніше Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештський меморандум від 1994 року, оскільки, за його словами, Москва не погрожувала і не застосовувала проти України ядерну зброю. Також він сказав, що Москва поважає територіальну цілісність України в межах, що склалися після анексії Криму.

Читайте також: Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів по Донбасу

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Мінські домовленості Сергій Лавров
Джерело: 24 Канал
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