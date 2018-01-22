Мінськ змінює прописку: про перспективи і сценарії перенесення переговорів щодо Донбасу

Інформація про підтримку Трампом ідеї щодо перенесення переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні з Мінська в інше місто виглядає прогресивною. Не тільки в Україні, але й в США і ЄС давно говорять про те, що Мінськ не працює.

Що спричинило заяву Трампа і як це може змінити ситуацію на Донбасі, розбиралися журналісти сайту "24".

США хочуть нівелювати значення мінських угод

На переконання політичного експерта Сергія Постоловського, пропозиція Трампа пов’язана з тим, що мінський майданчик не працює вже четвертий рік. І США хочуть змінити місце переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, щоб нівелювати значення всіх мінських угод.

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Ця заява продиктована об’єктивною реальністю. Мінськ не працює. Угоди не виконуються. Отже, потрібен інший формат. США намагаються його створити, хоча навряд чи вони будуть його безпосередніми учасниками,

– розповідає експерт.

Як нагадує політолог, Мінськ був свого часу обраний, тому що між Білоруссю і Росією – особливі стосунки, і на переговорах у Мінську першу скрипку грає Москва. За словами Постоловського, якщо США змінюватимуть майданчик, то Вашингтон вибиратиме і його акторів – переговірників. При цьому США залишатимуться за кулісами і будуть ляльководами.



Трамп намагається грати першу скрипку в діалозі з Путіним

Якщо змінюється місце переговорів, то зміняться й умови. В нових договорах Україна і Захід в особі США можуть наполягати на виключенні пунктів про особливий статус ОРДЛО і проведення там місцевих виборів,

– вважає Постоловський.

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Звичайно, є питання – чи вдасться в новому форматі посадити Росію за стіл переговорів як сторону збройного конфлікту проти України. Тим більше, що, Росія чіпляється за Мінськ, як за рятувальний круг, щоб вивести себе з-під санкційного удару і уникнути відповідальності за розв’язання війни проти України. Адже мінські домовленості підписали представники так званих "Д/ЛНР", і Кремль постійно наголошує, що Київ мусить вести прямі переговори з сепаратистами. І зміна домовленостей може означати одне: Росію визнають стороною збройного конфлікту.

З іншого боку Захід, зокрема і спецпредставник США в Україні Курт Волкер, не раз наголошував, що мінські угоди – безальтернативна дорожня карта. До того ж, український парламент ухвалив закон про деокупацію, де, хоча й у преамбулі, Росію названо агресором, і непрямо є прив’язка до мінських угод. Тому виникає певна колізія. Мінські домовленості не працюють, але чи справді США готові їх змінювати, і які у Вашингтона аргументи і важелі впливу на Москву, щоб Кремль погодився поступитися?

Крім того, на думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, поки Росія бере участь у переговорному процесі, це свідчить, що Кремль готовий домовлятися.

З Мінська в Астану?

Як з’ясувалося пізніше, ідею про перенесення місця переговорів висловив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. І, як зазначає політичний експерт Василь Мокан, наразі ця ідея – не офіційна позиція США чи елемент стратегії Білого дому. Про це відомо зі слів Назарбаєва, і ініціатива, вочевидь, належить президенту Казахстану.

Назарбаєв у 2014 році активно лобіював ідею проведення переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні в Астані. Вочевидь, Назарбаєв хотів підіграти Путіну. Трамп міг просто погодитися з Назарбаєвим у приватній розмові,

– говорить Мокан.

Політолог також зауважує, що Мінськ був обраний для переговорів, як зручне логістичне місто, куди готові були приїжджати лідери Нормандського формату, і в України це не викликало застережень. На його думку, місце проведення переговорів є другорядним, коли немає бажання до справжнього врегулювання конфлікту, немає точок дотику в протилежних сторін.



Назарбаєв хоче стати улюбленцем Путіна?

Якщо Мінськ перестане бути переговорним майданчиком, це не означатиме прогрес у реалізації мінських домовленостей. Прогрес буде не завдяки проведенню переговорів у Мінську, а після попередньої підготовки для проведення зустрічей лідерів країн "нормандської четвірки". Відповідно, досягнення конкретних політичних домовленостей, які передбачатимуть взаємні поступки з боку РФ і України,

– наголошує Василь Мокан.

Тому, за словами експерта, навряд чи ця ідея буде реалізована. По-перше, якщо буде обрано європейське місто, то в Європі діють санкції проти РФ. По-друге, Казахстан – досить ангажована і дружня до Росії країна, отже, не може бути нейтральною стороною.

Втім, як вважає колишній посол США в Україні Джон Хербст, перенесення переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України з білоруської столиці в інше місце буде корисним, якщо це переконає Москву виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями.

В коментарі "Укрінформу" американський дипломат зазначив, що мінський процес зупинився ще на початку вересня 2014 року.

Після досягнення перших мінських угод не було фактично і дня абсолютного припинення вогню, і до того ж російські війська захопили ще більше території України,

– сказав Хербст.

Торги щодо реалізації мінських угод тривають

Кремль загнав себе сам у складну ситуацію. Росія була б не проти вийти з конфлікту на Донбасі, але, залишивши собі Крим і повернувши ОРДЛО Україні, зрозуміло, на російських умовах. Про це вкотре заявив міністр закордонних справ РФ Лавров, який сказав, що спочатку Україна повинна провести амністію бойовиків, закріпити особливий статус Донбасу у Конституції, провести вибори на окупованій території. І лише після цього можлива миротворча місія ООН на Донбасі. При цьому контроль України над кордоном з Росією Лавров називає останнім пунктом мінських домовленостей.

Але Україна і Захід, зокрема США, наполягають на виконанні Росією безпекового блоку "Мінська", в першу чергу – повного виведення з окупованих територій російських військ. Та Путіну треба максимально демонструвати росіянам образ миротворця, який він собі обрав на нинішніх президентських виборах. І, на думку Василя Мокана, заяви Лаврова – електоральна перевиборча риторика.



Настав зручний момент дотиснути Росію і змусити вивести війська з Донбасу

Втім, вважає політолог, Лавров дав сигнал Заходу, що Росію влаштовує принцип вирішення проблеми в Україні: спочатку Донбас, а потім, можливо, Крим. Але, швидше за все, винести Крим за дужки будь-яких переговорних процесів. Тоді, як в Україні зараз спостерігаються зворотні тенденції, і все частіше звучать заяви про те, що Мінськ без Криму, закон про деокупацію без Криму – не зовсім правильна стратегія.

Лавров дає зрозуміти Заходу, що Росії абсолютно не потрібно утримувати на фінансовому балансі окупаційні адміністрації "Д/ЛНР". Його заява, що РФ визнає Україну в межах без Криму означає, що окуповані території Донбасу розглядаються, як козир у переговорах, щоб змусити Захід закрити очі на анексію Криму,

– зазначає Мокан.

Тому, зауважує він, Москва і маніпулює питанням введення миротворців на Донбас, пропонуючи той формат, який не матиме сенсу і полягатиме в тому, що "блакитні шоломи" охоронятимуть спостерігачів ОБСЄ.

"Відбуваються торги щодо принципу реалізації мінських угод. Кремль ніколи не погодиться на відновлення Україною контролю за кордоном до виконання політичної частини домовленостей. А Україна не піде на політичні поступки без виконання РФ безпекового блоку. Зараз пріоритетним є сценарій, коли місія ООН може бути допущена як нейтральна сторона для забезпечення миру. Але заява Лаврова показує, що РФ в Радбезі ООН або блокуватиме цю ідею, або наполягатиме на власному сценарії", – говорить експерт.

Водночас Джон Хербст вважає, що більш перспективним є канал переговорів Волкер-Сурков. Хоча ці переговори поки теж не просунулися дуже далеко.

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Перенесення місця переговорів, принаймні, в Астану, без зміни самих мінських угод ніяк не сприятиме вирішенню конфлікту на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України. Головна проблема з мінським процесом у тому, що Росія відмовляється виконувати будь-які свої зобов'язання, починаючи з першого пункту угод – припинення вогню. І суть цієї проблеми в тому, що Росію на міжнародному рівні не визнають країною-агресором.

Втім, заяви Лаврова і інших представників російської влади, що Москва не допустить ні Україну, ні місію ООН до контролю за кордоном, лише підтверджують, що бойовиками на Донбасі керують із Кремля, фінансуючи їх, постачаючи зброю і російських військових. І зараз зручний момент, коли колективний Захід може змусити Росію погодитися на компроміси і зміну мінських угод, які, до речі, не є міжнародним документом. Принаймні, щоб Росія почала процес демілітаризації в ОРДЛО. Кремль у період проведення виборів президента РФ не піде на посилення військового напруження. Тому йому нічого не залишатиметься, як погодитися на поступки.

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