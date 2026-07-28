У Німеччині захищають права представників ЛГБТ-спільноти

Соціал-демократична партія Німеччини виступає за законодавче визнання спільноти й за заборону дискримінації за ознакою сексуальної ідентичності. Депутати вважають, що це можна зробити за допомогою поправки до статті три німецької Конституції. Про це пише dpa.

Це питання хочуть повернути до порядку денного. На думку співголів партії Бербель Бас, Ларса Клінґбайля і генерального секретаря Тіма Клюсендорфа, політичний захист ЛГБТК-спільноти варто посилювати в країні.

Згідно з запропонованими змінами, в Німеччині можуть заборонити будь-яке порушення проти сексуальної ідентичності. Це планується внести до переліку підстав, які можуть вважатися дискримінацією.

Інший посадовець Луїджі Пантісано заявив, що в його партії буде необхідна кількість голосів, щоб за зміни до Конституції проголосували дві третини більшості в парламенті.

Лідери СДПН також пообіцяли виступити проти скорочення програм підтримки ЛГБТ-людей, заявивши, що консультаційні та допоміжні центри забезпечують необхідний захист,

– повідомили німецькі журналісти.

Видання пише, що подібні зміни все ще є актуальними, особливо після смертельного нападу на прайд-заходах у Берліні.

Нагадаємо, в суботу, 25 липня, 21-річний підозрюваний в'їхав фургоном у натовп, через що одна жінка загинула й були поранені інші люди. Чоловік був відомий поліції та мав зв'язки з ісламістським екстремізмом.

Ймовірного терориста вдалося ліквідувати наступного дня під час затримання.