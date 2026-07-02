10 службовців ТЦК викрали собаку в чоловіка

Подія сталася наприкінці червня на одній з вулиць Одеси. До чоловіка, який якраз вигулював собаку, звернулися представники ТЦК. Вони не показували документів і приховували обличчя, але намагалися забрати чоловіка просто з вулиці. Проте, як розповіла в Threads його дружина Тетяна, він зміг врятуватися. А от собаку породи джек-рассел службовці схопили й потягли в автівку.

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Чоловік побіг за бусом і в якийсь момент побачив, що його собаку грубо тримають за повідець. Проте невідомі поїхали так швидко, що власник не встиг забрати пса.

Собаку почали розшукувати. Зателефонувавши до поліції, жінка дізналася, що її улюбленця залишили за 500 метрів від місця. Подружжя поїхало туди й знайшли свого улюбленця на ім'я Тіто, який перебував у шаленому стресі.

Він двічі втрачав свідомість від стресу на декілька секунд, потім підіймався й плакав. Це бачили і чули працівники поліції та свідки,

– написала пані Тетяна.

В мережі одразу ж поширилася інформація про цей випадок. Люди писали, що в собаки після конфлікту були зламані лапи. Цю ж версію про саме такі травми собаки працівники ТЦК написали у своєму пості-поясненні.

Але власниця зауважила: переломів у собаки не було, але тварина отримала розрив зв'язок коліна й пошкодження суглоба.

Нині власниця Тетяна хоче закрити тему й обговорення щодо того, що сталося. А Тіто готується до операції та відходить від стресу.

Родина подала заяву до поліції щодо незаконних дій представників ТЦК, тож уже відкрито кримінальне провадження.

Цікаво, що в ТЦК розповіли зовсім неправдиву інформацію, з огляду на те, що написала власниця Тіто. Згідно з офіційним повідомленням, яке потім видалили з мережі, працівники знайшли собаку нібито без власника посеред вулиці. І щоб убезпечити тварину, вони її забрали та "відвезли до клініки". А вже ветеринари нібито сказали, що переломи лап застарілі, а не свіжі.



Відповідь ТЦК Одеси / Скриншот з мережі

Після того, як повідомлення видалили, нових коментарів щодо дій службовців ТЦК не надавав.

На подію також відреагували в UAnimals. Активісти вимагають у правоохоронців вилучити та дослідити записи з бодікамер поліцейських і представників ТЦК і всі відеоматеріали. І тоді, якщо факт жорстокого поводження з твариною підтвердиться, то винних потрібно притягнути до відповідальності.

За справу взялася адвокатка

Свою допомогу родині запропонувала адвокатка Лілія Мамедова, яка через особисті цінності, захищатиме права родини безоплатно. 24 Канал звернувся до експертки за коментарем.

Мамедова прокоментувала ситуацію з огляду на закон. Вона каже, що працівники ТЦК вчинили кримінал, коли бездумно й цинічно вкрали собаку. Службовці порушили статтю 229 КК України, вчинивши жорстоке поводження з твариною.

А у зв'язку з тим, що діяла група осіб – це вже позбавлення волі від 5 до 8 років. Плюс це ще стаття 194 КК України – пошкодження чужого майна,

– розповіла Лілія Мамедова.

Експертка каже, що погони працівників ТЦК не дають їм права діяти протизаконно. А злочин під час виконання службового завдання можна вважати обтяжувальними обставинами.

Тепер для правового захисту адвокатка шукає очевидців події й особливо тих, хто фіксував її на відео. Вона закликає за цим питанням звертатися до неї особисто.

Які дії службовців ТЦК є незаконними?

ТЦК під час мобілізації зобов'язані діяти виключно в межах закону, а будь-яке перевищення повноважень може бути підставою для оскарження. До порушень належать застосування фізичної сили чи психологічного тиску, незаконне затримання людей, примусове доставлення до ТЦК без участі поліції у випадках, коли це не передбачено законом, а також перешкоджання реалізації права на відстрочку чи проходження ВЛК.

Якщо громадянин вважає, що його права порушили, він може звернутися зі скаргою до керівництва ТЦК, правоохоронних органів, Омбудсмана чи суді.