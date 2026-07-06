Пара порушила ісламський закон

В Індонезії покарали чоловіка та жінку, які цілувалися під час трансляції в ТікТоці. Проблема полягала в тому, що пара була неодружена, а місцевий закон забороняє фізичний зв'язок між чоловіком і жінкою, які не перебувають у шлюбі. Про це пише The Guardian.

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Консервативна Індонезія досі дотримується релігійних законів, які передбачають фізичне покарання для винних у злочинах. При цьому і злочини видаються дивними для більшості цивілізованих країн. Так пара фактично порушила закони провінції, за що була покарана ударами ротанговою тростиною.

22-річний чоловік та 25-річна жінка знімали пряму трансляцію з поцілунком в Банда-Ачех ще 27 лютого. Місцевість, яку вони обрали наразі є єдина провінція в Індонезії, де панує мусульманська більшість та ісламське право. Пара не перебувала у шлюбі, а тому за місцевими законами не повинна була так відверто цілуватися.

Відео стало вірусним і про порушення дізналися правоохоронці шаріатських органів. Законом передбачене незвичне покарання – побиття батогом. 100 ударів присуджується за порушення моралі, протиправні любовні прояви та одностатеві стосунки. Крім того, побиття отримують люди, які

грають в азартні ігри та вживають алкоголь;

жінки, які носять одяг, що обтягує тіло;

чоловіки, які пропускають п'ятничні молитви.

Пару спочатку посадили до в'язниці, де вони пробули чотири місяці. Минулого тижня їм присудили по 25 ударів батогом для кожного, але покарання зменшили до 21 удару. Їх здійснювали група людей у ​​халатах та капюшонах просто посеред парку Бустануссалатін у Банда-Ачех. Свідками події стали щонайменше сотня людей.

Крім того, за рішенням суду в пари вилучили телефони та USB-накопичувач із записаною трансляцією.

Зауважимо, що крім пари побиття також отримали ще чотири громадянина, які грали в азартні ігри.

У Індонезійській організації Amnesty International кажуть, що жорстоке покарання батогом фактично є нелюдським. Закон принижує людську гідність і діє проти прав громадян. В організації не применшують порушення моральних цінностей, але вважають покарання для пари надто перебільшеним.

Туреччина не пустила до своїх портів лайнер із представниками ЛГБТК+

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