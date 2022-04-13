Ле Пен обіцяє покинути об'єднане командування НАТО, якщо її оберуть президенткою Франції

Марін Ле Пен заявила, що дещо змінить курс Франції, якщо її оберуть президенткою. Зокрема політикиня планує вийти з об'єднаного командування НАТО.

Про це кандидатка у президенти Франції заявила на пресконференції. Під час неї політикині представила свою зовнішньополітичну програму.

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Зауважимо, Ле Пен не говорила про повний вихід Франції з НАТО. Вона зазначила, що і далі підтримуватиме 5 статтю, яка передбачає колективний захист.

Також кандидатка у президенти заявила, що коли в Україні закінчиться війна, вона запропонує Росії стратегічне зближення з НАТО.

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