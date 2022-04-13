Ле Пен стверджує, що жителі Криму хотіли приєднатися до Росії після референдуму

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен вкотре відзначилася проросійською заявою, цього разу щодо окупованого Криму. Вона досі вважає псевдореферендум на півострові "волевиявленням".

Попри цинічні слова про Крим, кандидатка в президенти Франції заперечила свою близькість з Кремлем. Ле Пен заявила, що якщо переможе, то до Росії не поїде до завершення війни в Україні.

Зауважте Ле Пен обіцяє покинути об'єднане командування НАТО, якщо її оберуть президенткою Франції

Що Ле Пен каже про Крим

Кандидатка в президенти Франції каже, що поки Росія не забере свої війська з території України, поти до Москви не поїде.

Поки війна не закінчилася, поки Росія не залишила українську територію, про це не може бути й мови,

– заявила Ле Пен.

Однак за її словами, мешканці Криму у 2014 році "самі захотіли приєднатися до Росії" після псевдореферендуму. Також вона не шкодує, що після заяв про російський Крим у 2017 році їй забороняли в'їзд до України.

Цікаво – чим перемога Ле Пен на виборах загрожує Україні: дивіться відео