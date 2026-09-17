Ле Пен заявила, що Франція більше не може фінансово підтримувати Україну

Кандидатка на посаду президента Франції та лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що Париж не може продовжувати фінансову підтримку України на нинішньому рівні. Водночас вона наголосила, що країна може продовжувати навчати військових і постачати обладнання для оборони.

Про це Ле Пен сказала в ефірі LCI.

Що відомо про зміну підходу Франції до допомоги Україні?

За словами Ле Пен, Франція змушена робити вибір через стан державних фінансів. Країна не може одночасно скорочувати внутрішні видатки та продовжувати фінансувати підтримку України на нинішньому рівні.

Це не є ворожим кроком щодо України. Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів та армію, а також постачати їм обладнання для оборони, але фінансово ми більше не в змозі це робити,

– заявила Ле Пен.

Політикиня також прокоментувала пропозиції щодо відправлення французьких винищувачів Rafale для захисту повітряного простору України. Президент Франції Еммануель Макрон, на її думку, правильно відмовляється від такого кроку, оскільки це могло б означати безпосередню участь Франції у війні.

Водночас Ле Пен закликала провести мирну конференцію щодо завершення війни та заявила про готовність вести переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До переговорного процесу вона також пропонує залучити Німеччину, Польщу та Туреччину.

Я вважаю, що історична роль Франції полягає саме в тому, щоб створити умови для переговорів, які відкриють шлях до миру, – так само, як ми це зробили у випадку з В'єтнамом,

– сказала Ле Пен.

А тим часом у Міністерстві оборони Німеччини працює засекречений підрозділ Sonderstab Ukraine, який займається закупівлею озброєння для України. Його створили після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, спочатку він працював як ситуаційний центр, а згодом перетворився на структуру, що безпосередньо організовує закупівлі.

Механізм роботи полягає в тому, що Україна повідомляє Німеччині про потребу в конкретному озброєнні, після чого німецька сторона шукає відповідні системи та оплачує їх. Деякі контракти вдається укласти приблизно за два тижні, оминаючи тривалі бюрократичні процедури.

Окрім закупівель, представники Sonderstab Ukraine аналізують бойовий досвід українських військових та ефективність різних систем на полі бою.

Зокрема, після успішного застосування українськими військовими розвідувальних безпілотників Quantum Systems Німеччина почала оплачувати їхнє постачання. Ще одним результатом роботи спецпідрозділу стало фінансування першої системи ППО IRIS-T для України, після чого Берлін замовив такі комплекси й для власних потреб.