Ледь не влаштували самосуд: чоловік у Харкові збив дитину на очах у батьків та втік
У Харкові чоловік наїхав на дитину автомобілем. Це сталося біля станції метро.
Ввечері 2 липня батьки проводжали дітей у спортивний табір. Тому поблизу метро зібралась невелика група людей. Чоловік проїджав повз та наїхав на дитину. Він виявився іноземцем з Сирії. Про інцидент повідомили у місцевому телеграм-каналі.
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Свідки стверджують, що водій намагався заховатися в найближчому кафе. Він там зачинився з друзями. Проте поліція його затримала.
Натовп зібрався великий. Здається, якби не копи, то над водієм влаштували б самосуд,
– пише в місцевому телеграм-каналі.
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За словами очевидців, чоловік виглядав нетверезим. А у хлопчика стався перелом ноги, зараз його госпіталізували в лікарню.
Дивіться відео очевидців з місця події: