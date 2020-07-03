У Харкові чоловік наїхав на дитину автомобілем. Це сталося біля станції метро.

Ввечері 2 липня батьки проводжали дітей у спортивний табір. Тому поблизу метро зібралась невелика група людей. Чоловік проїджав повз та наїхав на дитину. Він виявився іноземцем з Сирії. Про інцидент повідомили у місцевому телеграм-каналі.

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Свідки стверджують, що водій намагався заховатися в найближчому кафе. Він там зачинився з друзями. Проте поліція його затримала.

Натовп зібрався великий. Здається, якби не копи, то над водієм влаштували б самосуд,

– пише в місцевому телеграм-каналі.

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За словами очевидців, чоловік виглядав нетверезим. А у хлопчика стався перелом ноги, зараз його госпіталізували в лікарню.

Дивіться відео очевидців з місця події: