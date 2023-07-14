"На кожному полі скрутити косяк": слова Тимошенко про медичний канабіс підняли шторм у мережі

Напередодні нардепи підтримали у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Тим часом Юлія Тимошенко різко розкритикувала відповідне рішення.

Тимошенко заволала, що легалізація канабісу нібито перетворить Україну на "наркоплантацію". На абсурдні заяви лідерки "Батьківщини" українці відреагували у мережі, пише 24 Канал.

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"Це клініка"

Нардепка заявила, що цей закон нібито "проплачений", а Україну буцімто хочуть перетворити на "європейську Колумбію".

Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях? Це практично всеохоплююче вирощування марихуани по Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк,

– заволала Тимошенко.

Водночас лідерка "Батьківщини" запевнила, що буцімто завжди "підтримувала" використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Втім, на її думку, цей законопроєкт, нібито нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має.

"Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною", – заявила Тимошенко.

Тимошенко про легалізацію медичного канабісу: дивіться відео

Зауважимо, що у мережі одразу ж відреагували на заяви Тимошенко. Зауважили, що вона цинічно звинуватила у "лобіювання наркомафії" Ольгу Стефанішину, чоловік якої загинув на війні. До речі, канабіс допомагає пораненим воїнам ефективно знімати біль.

Цинізм нардепки немає меж: дивіться відео

Ведучий 24 Канал Андрій Дрозда поширив відео зустрічі Тимошенко з очільником МОЗ, де вона звинувачує у нібито лобіюванні інтересів наркобізнесу.

Це клініка, але цілком свідома, розрахована на плінтусний електорат. Тимошенко влаштувала політичний цирк, як раніше з ринком землі. Тоді вона лякала всіх глобальними латифундистами, які обдеруть бідних селян, а тепер нова страшилка для тупих – наркомафія,

– наголосив Дрозда.

Тимошенко влаштувала політичний цирк: дивіться відео

Що треба знати про легалізацію медичного канабісу

У МОЗ наголосили, що застосування ліків з медичним канабісом буде жорстко контролюватися, як це вже відбувається з наркотичними препаратами.

Підкреслюємо: про потрапляння у вільний обіг препаратів з вмістом медичного канабісу не йдеться,

– зазначили у міністерстві.

Наукові дані підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів. Зокрема:

неврологічних захворювань: розсіяного склерозу, епілепсії, хвороби Альцгеймера, хвороби Хантінгтона і синдрому Туретта;

захворювань травного тракту (за переконливими доказами, коноплі мають значний позитивний ефект на полегшення побічних ефектів під час хіміотерапії при онкологічних хворобах (особливо при нудоті та блювоті) та побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

позитивний ефект спостерігається також щодо виразкового коліту і хвороби Крона, при запаленні та дисфункції моторики кишківника;

препарати на основі канабісу використовуються для посилення апетиту при захворюваннях, що призводять до втрати ваги та виснаження;

наркотичній залежності та психічних розладах (за попередніми доказами, ефективним є використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів (зокрема, кокаїну) та алкоголю, а також для подолання тривоги, посттравматичних стресових розладів та порушення сну;

хронічному болю невропатичного походження;

при наданні паліативної допомоги.

Окрім того, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію на стафілококи та стрептококи, а ще демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.