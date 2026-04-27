40% – 60% українців мають зброю: аналітик відповів, як запобігти стрілянинам на вулиці

Після страшного теракту в Києві, коли від рук стрільця в столиці України загинули кілька людей, активно почалась обговорюватись тема дозволу на володіння зброєю. Утім суперечки тривають щодо того, чи убезпечить вона людей на вулиці, чи навпаки спровокує ще більше жертв.

Операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society Микола Кузьмін розповів 24 Каналу, що вільне володіння зброєю створить ілюзію безпеки та ще більше проблем. Він порівняв ситуацію в Україні з ситуацією в американському суспільстві.

Як в українців опинилось багато зброї?

Кузьмін зазначив, що він проти зброї в цивілізованому суспільстві, що він проти тієї моделі, що існує в американському суспільстві. Існує пряма кореляція між кількістю тих, хто володією зброєю, і кількістю випадків її злочинного використання. Щодо теракту, що стався в Києві, то відбулось кілька передумов. Він давно виношував схожу ідею та був проігнорований спецслужбами, поліція не вчинила заходів на вулиці.

Питання в тому, що в Україні дуже багато нелегалізованої зброї. По-перше, зброю людям роздавали на початку війни, й дуже багато інформації, на жаль, не було нормально організовано. Не було реєстру людей, яким видавали цю зброю, й ми не знаємо, в кого нині є зброя. Ми знаємо, що кількість людей, яка має вдома зброю, в Україні складає 40% – 60%,

– зауважив операційний менеджер аналітичного центру Henry Jackson Society.

Він продовжив, що це дуже багато, на рівні, як у США. Зброю на початку повномасштабного вторгнення роздавали членам територіальної оборони, й нині справді 40% – 60% українців мають у користуванні зброю. Звісно, було абсолютно нормально роздавати зброю, бо тоді стояло питання виживання держави в цілому.

Чому легалізація зброї може стати новою загрозою?

За словами операційного менеджера аналітичного центру Henry Jackson Society, всю цю зброю треба ввести в правильний реєстр:

по-перше, людей треба ставити на облік;

по-друге, в Україні й без того завжди існував дозвіл на мисливство, себто, на володіння мисливською гвинтівкою.

"Перевірки та комісії потрібно запровадити для всієї зброї. Потрібно зрозуміти, яка в кого зброя в користуванні є", – наголосив Кузьмін.

Він додав, що загроза від цієї зброї не тільки в збільшенні кількості терактів на вулицях, а й у тому, що вона може виходити на "чорні ринки" тощо.

