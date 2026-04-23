Суспільство дуже напружене: психологиня пояснила, чи готове воно до легалізації зброї

Після теракту у Києві 18 квітня, коли озброєний чоловік розстрілював беззахисних людей прямо на вулиці, а поліцейські залишили місце злочину, постає питання легалізації в Україні. Однак чи готові психологічно українці до такого кроку.

Психологиня Олена Шершньова розповіла 24 Каналу, чи на часі сьогодні в Україні легалізація зброї. Вона припустила, чи доречно проводити паралелі із США, де існує дозвіл на володіння зброєю.

У якому ментальному стані перебуває українське суспільство?

Шершньова зазначила, що під час війни, на цьому етапі українці ментально не готові до подібних ініціатив.

Вона нагадала, що у Сполучених Штатах немає війни, і то там постійно відбувається стрілянина. На сьогодні українці перебувають у напрузі, тотальному стресі. До того ж зростає рівень агресії. Це можна спостерігати навіть за побутовими конфліктами, у соцмережах.

"Суспільство дуже напружене і у такому його стані ініціатива щодо легалізації зброї є надзвичайно небезпечною. Вона може мати місце, але не зараз, не в період війни і тотального напруження у кожного українця", – підкреслила психологиня.

Важливо! Військовий експерт та експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко вважає, що порівнювати ситуацію в Україні із США, де давно ухвалений закон про легалізацію зброї, не варто. На його думку, ця проблема має багато нюансів, і легалізацію зброї не треба розглядати як "механічне питання, на яке можна "натягнути" правову рамку і все запрацює". Наприклад, у випадку легалізації зброї представники правоохоронних органів матимуть більші повноваження і вони мають бути інакше підготовленими. Також має існувати культура поводження зі зброєю у цивільних.

В контексті стрілянини, яка сталася у Києві, можливо, на її думку, ще більш жорстко розглядати надання дозволів на володіння зброєю та намагатися зменшити її кількість у населення, щоб таких випадків було менше.

Водночас постає питання, як людям захистити себе, якщо поліція тікає з місця стрілянини замість того, щоб захищати громадян.

Однак чи будемо ми відчувати себе захищеними, якщо у кожного такого Васильченкова (стрілець, що вчинив теракт у Києві. – 24 Канал) буде зброя і він зможе йти вулицею, сидіти на горищі або зі свого вікна цілитися у людей?

– пояснила Олена Шершньова.

Підсумовуючи вона зазначила, що на сьогодні Україна не готова до легалізації зброї, поки суспільство перебуває у такому ментальному стані, як зараз.

