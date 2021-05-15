Легендарний доброволець Адам Осмаєв отримав громадянство України

Адам Осмаєв повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що місяць тому отримав громадянство України. Осмаєв – командир одного з добробатів на Донбасі, що брав безпосередню участь у боях з окупантами.

Також Осмаєв – чоловік убитої у 2017 році ветеранки АТО й волонтерки Аміни Окуєвої. Сам комбат тоді також зазнав кульового поранення.

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Осмаєв вже є громадянином України

"Ось уже місяць, як я – громадянин України", – написав Адам Осмаєв у себе в фейсбуці 14 травня. Він подякував усім причетним до цього, а також повідомив, що активно вивчає українську мову.

Кажуть, оптиміст вивчає англійську мову, песиміст – китайську, реаліст вивчає автомат Калашникова, а я вчу прекрасну українську мову!

– розповів Осмаєв.

Нагадаємо, Осмаєв – уродженець Грозного, що у Чечні. Він був майором армії Чеченської Республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії. Також його звинувачували у спробі замаху на главу Кремля Володимира Путіна.

Що ще слід знати про Адама Осмаєва

Через переслідування у Росії Осмаєв перебрався до України. Після перемоги Революції Гідності дружина Осмаєва Аміна Окуєва звернулась до нової української влади з проханням визнати чоловіка політичним в'язнем.

Осмаєв перебрався до України. Після перемоги Революції Гідності дружина Осмаєва Аміна Окуєва звернулась до нової української влади з проханням визнати чоловіка політичним в'язнем. У лютому 2015 року під час війни на Сході України загинув комбат Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва . Тоді обов'язки командира взяв на себе саме Адам Осмаєв. Аміна також воювала поруч – була снайперкою.

. Тоді обов'язки командира взяв на себе саме Адам Осмаєв. Аміна також воювала поруч – була снайперкою. 30 жовтня 2017 на Адама і його дружину Аміну вчинили замах (уже не вперше). Їхній автомобіль розстріляли неподалік села Глеваха у Київській області. Адам зазнав кульового поранення, але зміг вижити. Аміна померла від поранень.

неподалік села Глеваха у Київській області. Адам зазнав кульового поранення, але зміг вижити. Аміна померла від поранень. У травні 2020 року правоохоронці затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який начебто на виконання завдання російських спецслужб планував вбивство Осмаєва. Станом на тоді під вартою перебували виконавці, на думку слідства, злочину Ігор Редькін та Олександр Кравченко.

До теми Вбивцям моєї дочки важливо показати, що вони в цій країні вирішують все, – мама Окуєвої