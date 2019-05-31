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      Легітимізація документів ОРДЛО в Україні: визнавати чи ні?

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      Легітимізація документів квазіутворень – це легітимізація самих "ЛНР" і "ДНР"
      Легітимізація документів квазіутворень – це легітимізація самих "ЛНР" і "ДНР" / donpress.com

      Рішення Кремля про спрощений порядок отримання російського громадянства жителями ОРДЛО загострили питання щодо визнання чи невизнання офіційним Києвом документів, виданих на окупованих територіях.

      На мою думку, будь-яка легітимізація документів виданих окупаційними адміністраціями – це легітимізація самих "ЛНР" і "ДНР". Причому – за кремлівським сценарієм, з поверненням їх в Україну на російських умовах. Якщо ми говоримо, що визнаємо їх документи, то ми визнаємо і те, що маємо внутрішній конфлікт між центральною владою і частиною Донбасу, між офіційним Києвом і "ЛДНР". Все це переводить зовнішню агресію у внутрішнє протистояння.

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      Згідно Закону України "Про особливості державної політики та забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", діяльність адміністрацій на окупованих територіях є незаконною.

      Так що я категорично проти визнання будь-яких документів з того боку.

      Росія своїми діями щодо спрощення отримання російського громадянства жителями "ЛДНР" фактично визнала свій протекторат над цією територією. І, згідно з Женевською конвенцією, все соцзабезпечення лягає на країну-окупанта.

      На цьому тлі дивною виглядає озвучена нещодавно першим заступником голови Нацполіціі України В'ячеславом Аброськіним пропозиція надати право вступу до вищих навчальних закладів України без зовнішнього незалежного оцінювання дітям, які проживають на окупованих територіях Луганської і Донецької областей, забезпечуючи їх при цьому за рахунок держави.

      Якщо ми все ж ще плануємо повертатися в Донецьк і Луганськ, ми зобов'язані надати право вступу до вищих навчальних закладів України без ЗНО нашим дітям, які змушені проживати на окупованій РФ території так званих "ДНР" і "ЛНР", – зазначив Аброськін.

      В'ячеслав Аброськін
      Перший заступник Голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін / Фото з відкритих джерел

      У даній ситуації розмовами навіть про можливу легітимізацію ми фактично заявляємо про готовність імплементувати політичну частину Мінських домовленостей (амністія, особливий статус) не чекаючи припинення вогню і виведення окупаційних військ.

      Це, повторюся, є легітимізацією квазіутворень і міною уповільненої дії під всю Україну. Чого Росія і домагається, запустивши зараз черговий виток інформаційної війни: нові дані "соцдосліджень", "мирні" плани Медведчука та інше.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Мінські домовленості Російські паспорти на Донбасі Окуповані території
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