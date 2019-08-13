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      Легитимности Путина и Медведева наступает конец

      245
      Банда "Единая Россия" обнуляется
      Банда "Единая Россия" обнуляется / РосСМИ

      Московские так называемые "власти" не разрешили ("не согласовали") шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 17 августа.

      Акцию протеста в следующую субботу планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Они (кто?) говорят, что это запрещено. Совершенно очевидно, что это значит, и что будет 17-го.

      Важно: Когда протесты в Москве перерастут в революцию: версия эксперта

      А мне еще совершенно очевидно, что они собираются сделать вскоре после этого.

      "Единая Россия", эта банда жуликов и воров (и даже убийц) обнуляется: т.н. "самомедвеженцы" в Мосгордуму, и.о. губернатора Санкт-Петербурга (С)Беглов и остальные мерзавцы, жулики и воры, все они идут на т.н. "выборы" (якобы) не от этой партии. Она больше не электорабельна даже при помощи имитации "выборов". То есть теперь даже невозможно сымитировать имитацию.

      И есть терминальная проблема: Навальный, с его колоссальной региональной сетью, и программой "Умное голосование", через которую он собирается потопить всех едросов ("единороссов" – Прим. ред.) по всей стране, вычисляя и публично призывая всех голосовать в каждом бюллетене любых выборов за одного-единственного альтернативного кандидата (кем бы он ни был). Но главное, чтобы тот был способен с наибольшей вероятностью победить едроса в том или ином регионе, на тех или иных выборах 8 сентября.

      То есть 8 сентября планируется окончательная электоральная аннигиляция банды жуликов и воров ("Единой России"), после чего псевдо-электоральной легитимности Путина и Медведева настанет конец. Путин не может этого допустить. Но и не допустить не может.

      Каков выход?

      Запрет на акцию 17 августа в Москве – это призыв к Росгвардии бить, винтить, опять бить и арестовывать жителей Москвы. Это, по сути, открытый призыв к жителям Москвы оказать силовое противодействие карателям, которых Путин специально спускает с цепи.

      Зачем?

      Ввести режим чрезвычайного положения, возможно даже – на всей территории России, и отменить выборы. Режим чрезвычайного положения с открытой датой, и с отменой выборов на неопределенный срок. Потому что полная и окончательная потеря остатков "электоральной легитимности" при помощи имитации выборов – такая потеря не входит в его планы.

      Развязывать локальную войну и совершать очередные аннексии чужих территорий – сейчас он этого делать уже не может. А вот ввести режим чрезвычайного положения и отменить выборы, в ответ на попытку "оранжевой революции, спонсируемой из-за рубежа", это он может. И при этом – "коней на переправе не меняют", "нельзя менять власть, когда против нас ведется война", и все такое.

      Вот куда, как мне кажется, Россия идет, и очень-очень быстро.

      Заметьте: россияне до сих пор (а прошло уже много недель!!!) не знают, кто именно управляет Москвой и принимает решения о силовом подавлении элементарных основных конституционных прав граждан. А зачем вам знать? Вы только лишь узнаете о введении режима чрезвычайного положения и об отмене выборов – мы вам это сообщим по телевидению. А оно уже было протестировано совсем недавно, когда прервались все федеральные программы для объявления (якобы) штормового предупреждения.

      Ждите аналогичной остановки всех программ для такого рода сообщения. Это – ГКЧП-2, если кто еще не понял.

      И это – точно #ДляГааги

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20, 27 июля, 3 и 11 августа. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа задержали более 200 человек.

      • Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

      Убегает: Протесты в Москве и поездка Путина в Крым: какую цель преследует президент РФ?

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      Автор: Slava Rabinovich
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Мітинги в Росії Публікації
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