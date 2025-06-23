Будуть корисні лише в одному випадку, – Світан про легкомоторні літаки, які надали Україні

Україна отримала перші легкомоторні літаки SHARK. Вони оснащені системою радіоелектронної боротьби, а час їхнього польоту складає до 12 годин.

Варто розуміти, що будь-який літак, який має двигун внутрішнього згоряння, можна назвати легкомоторним. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, додавши, що ключовим є його можливості.

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Як можна використати судна

Важливо, щоб легкомоторні літаки мали воєнну компоненту. У них з'явилася потреба, бо час перебування у повітрі винищувачів – дуже дорогий. Наприклад, якщо говорити про F-16, то це приблизно 7 тисяч доларів. Для легкомоторних – 200 – 300 доларів.

Але користь від цього судна буде лише в одному випадку – якщо на ньому буде таке саме озброєння, як на винищувачі. Оптимальний варіант використання легкомоторних літаків – знищення ворожих дронів,

– сказав Роман Світан.

Причина у швидкості, адже вони можуть рухатися з такою самою швидкістю як "Шахеди". Також на них має стояти нічний приціл і механізм знищення, оптимально, щоб це був кулемет. Гармату легкомоторний літак не витримає.

Можна купувати ці літаки з уже вбудованими кулеметами. Україна має власні схожі засоби, але їх треба удосконалити. Судна, які передали нам, не мають кулеметів, але оснащені РЕБом. Тобто вони можуть "нависнути" над безпілотником у радіусі 4 кілометрів і приглушити зв'язок.

Але це не зовсім той результат, який допоможе розв'язати проблему з "Шахедами". Найкращий варіант – це літак з можливістю уражати цілі.