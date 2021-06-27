Легковик протаранив ворота посольства Росії в Білорусі: водій був під наркотиками – відео

У столиці Білорусі Мінську невідомий на легковику протаранив ворота посольства Росії та проник на російську територію. Опісля чоловік утік, але правоохоронцям його все ж вдалося затримати.

Попередньо, зловмисник перебував під наркотиками. Інцидент стався на вулиці Нововіленській увечері 26 червня.

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Автомобіль, що протаранив ворота посольства РФ у Мінську / Фото УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому

Що про інцидент говорять білоруські ДАІшники

Ворота дипвідомства протаранив автомобіль Ford. Зробив він це на великій швидкості.

Після ДТП водій вибіг з машини і переліз через паркан на територію посольства. Там його й затримали.

Зловмиснику – 35 рік. За попередньою інформацією, у момент інциденту він перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.



Легковик врізався у ворота посольства РФ у Мінську: водій був у стані наркотичного сп'яніння / Фото УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому

Одразу після ДТП на місце прибули білоруські правоохоронці, зокрема ДАІшники, слідчі та сапери. Там вони провели перевірку.

Поки ані у білоруському, ані в російському міністерствах закордонних справ на інцидент не відреагували. У коментарі РИА Новости дипломати з Росії заявили, що ситуацію не коментують.

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