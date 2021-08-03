Аварія трапилась вночі 2 серпня. Потерпілого одразу відвезли в реанімацію, проте в той самий день він помер.
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Що відомо про ДТП
- Водій Lada Granta влетів у велосипедиста на перехресті вулиць Карла Маркса і Щасливої.
- Потерпілого доставили в лікарню з переломом черепа і шиї. Проте увечері він помер.
- Померлий проживав у селі Павлівка на Одещині. Йому було приблизно 45 років.
- Поліція встановлює усі обставини трагедії.
Місце, де сталася ДТП / Дані з карти Google
Останні ДТП з велосипедистами
- 1 серпня Під Одесою водій збив двох людей на велосипеді. Від травм загинули двоє чоловіків: 27 та 19 років.
- На Закарпатті 19 липня прикордонник влетів у велосипедиста. Внаслідок інциденту загинув 12-річний хлопчик. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі.