Легковик влетів у рейсовий автобус на Харківщині: водій авто загинув (фото)
Смертельна аварія сталася на Харківщині – легковик на великій швидкості зіткнувся із рейсовим автобусом. Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці.
Моторошна аварія сталася після опівночі поблизу Валківського району (на автодорозі Київ – Харків – Довжанський).
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Відомо, що 24-річний водій автомобіля Geely виїхав на зустрічну смугу та на швидкості влетів у автобус Scania, який прямував на Київ. В той час там знаходилось 50 пасажирів та водій. Від зіткнення вони не постраждали.
Натомість легковик від удару зім'яло, як бляшанку. Від отриманих травм водій загинув на місці.
Фото з місця події аварії
Наразі всі обставини ДТП встановлюються правоохоронцями.