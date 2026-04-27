"Лелека" в парі з "Булавою": еклюзивний репортаж про удари полку БпЛА "Лава" по російських тилах

На півночі Харківщини українські оператори БпЛА працюють не лише по передньому краю, а й далеко в тилу ворога. Такі удари впливають не на одну точку, а на велику ділянку фронту, бо змушують росіян відсувати свої екіпажі, техніку та логістику.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу показала, як працює полк безпілотних систем "Лава" і чому для нього важлива зв'язка українських дронів "Лелека" та "Булава". За її словами, саме така робота допомагає тримати ситуацію на півночі області стабільною вже тривалий час.

Українські дрони працюють у парі по тилах ворога

Черненко розповіла, що полк безпілотних систем "Лава" працює не лише по передньому краю, а й б'є далеко вглиб російської території – до 120 кілометрів. Така дальність, за її словами, дає відчутний ефект для великої ділянки фронту, бо ворогу стає складніше тримати близько до лінії бою свої екіпажі дронів і техніку. Основу цієї роботи становить зв'язка двох українських розробок, які постійно допрацьовують під запити військових.

Лелека – це БПЛА розвідувального типу. Тобто він вилітає на розвідку, робить патруль, робить розвідку в зоні бойових дій, робить коригування,

– розповів один із бійців.

Спочатку в небо підіймають "Лелеку", а вже за нею запускають "Булаву". Завдяки цьому оператори можуть або знайти ціль під час польоту, або зайти по тій, яку виявили раніше, а далі скоригувати удар уже в момент роботи по ній.

Спочатку летить "Лелека", "Лелека"-ретранслятор. Летить "Лелека" на дальню відстань, за нею запускається "Булава". Ми знаходимо ціль або працюємо по тій цілі, яку знайшли раніше, і працюємо по ній на ураження,

– пояснив військовий.

Черненко наголосила, що завдяки такій зв'язці вдається не лише точніше бити по російських тилах, а й тримати стабільною ситуацію на півночі Харківщини. Вона звернула увагу, що і "Лелека", і "Булава" – це українські розробки, які інженери постійно змінюють і підлаштовують під реальні потреби фронту.

Удари в тил змусили росіян відсунути екіпажі далі від фронту

Оператори полку "Лава" працюють від лінії зіткнення і до 120 кілометрів у тил ворога. Така глибина дає ефект не в одній точці, а на всій ділянці, бо б'є по тих цілях, які напряму впливають на ситуацію біля фронту.

До слова! До Дня зброяра Володимир Зеленський показав 56 зразків українського озброєння. Серед них були 7 видів ракет, 31 безпілотник, засоби РЕБ, наземні роботизовані комплекси, морські дрони та спеціалізована бронетехніка. Президент наголосив, що Україна вже має далекобійні розробки, які реально працюють, а дрони здатні вражати цілі на відстані до 1750 кілометрів.

Після початку такої роботи російські екіпажі дронів уже не можуть триматися так близько, як раніше. Їх почали цілеспрямовано вибивати, тож тепер вони відходять далі і ховаються уважніше.

До того, як ми почали тут працювати, вони працювали ближче до лінії фронту. Нам дали завдання працювати по екіпажах. І після цього вже там важче знайти їхні екіпажі десь тут поруч, бо вони почали ховатися, їм стало трохи страшно,

– розповів один із військових.

Черненко додала, що на полк покладають не лише дальні повітряні удари. Його бійці також ведуть розвідку, беруть участь у штурмах і працюють на евакуації із застосуванням наземних роботизованих комплексів.

Радість, емоції дуже зашкалюють, коли вражаємо техніку, обрізаємо логістику,

– сказав боєць.

Серед основних цілей полку – ворожа ППО, техніка, жива сила та логістика. Виконані завдання, як наголосила кореспондентка, допомагають тримати росіян далі від кордону.

