Як тільки використаємо запас від Конгресу США, – Краєв пояснив, коли чекати на ленд-ліз

Україна досі не отримує західної зброї за ленд-лізом. Натомість США надає нам інші пакети військової допомоги. Чому ленд-ліз затягується та коли ми зможемо його отримати – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він наголосив, що ми зброю і так отримуємо, просто документально вона зараз йде по інших програмах.

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За його словами, Конгрес прийняв пакет для підтримки України на 40 мільярдів доларів, з яких половина виділяється на наші збройні потреби, інша – на посилення східного флангу НАТО.

Таким чином все озброєння, яке зараз надається, має бути поставлене до вересня, бо тоді закінчується бюджетний рік і гроші, які не будуть використані, просто згорять,

– пояснив Краєв.

Він каже, що це озброєння надається поки не за ленд-лізом.

"Бо ця програма Конгресу – це окрема процедура. Тому ми зараз бачимо кожен тиждень – півтора новий пакет допомоги: то на 400 мільйонів, то на 1,5 мільярда, то на 4 мільярди тощо", – зазначив експерт.

Коли чекати на ленд-ліз

На його думку, зараз використовується бюджет, який виділив Конгрес. Адже вдруге малоймовірно, що такий бюджет ще виділять.

І як тільки ми використаємо запас від Конгресу США, тоді в дію вступить ленд-ліз. Бо ленд-ліз – це вже, по суті, чисто президентська програма. І там не потрібне затвердження Пентагону чи інших комітетів,

– заявив Краєв

Він додав, що ленд-ліз досі не почався, бо американці ще не вичерпали попередню програму.

"Тож, фактично ленд-ліз почнеться після вересня, коли вичерпаються 40 мільярдів доларів із попередньої програми Конгресу", – підсумував експерт.

Олександр Краєв про затримки ленд-лізу та постачання зброї: відео



До слова, раніше у Білому домі пояснили, що наразі програма ленд-лізу для України не діє. Спочатку нам виділяють безкоштовну військову допомогу, і лише, коли вона вичерпає заявлену суму, почне діяти ленд-ліз.

Зараз Україна отримує безпекову допомогу – озброєння, за яке не потрібно буде платити згодом. Така допомога передбачена низкою програм та ініціатив. Для їхньої реалізації Конгрес виділив 40 мільярдів доларів.